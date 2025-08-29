Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: „Ce simți acolo e total diferit…”

Teo Costache a dezvăluit motivele pentru care s-a întors în rolul de ispită la Insula Iubirii.

Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: "Ce simți acolo e total diferit..."

Teo Costache, una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii, în urma reality show-ului de la Antena 1, a vorbit deschis despre motivele pentru care a ales să revină în acest sezon și despre cum l-a marcat experiența din Thailanda.

Teo Costache, despre participarea la Insula Iubirii

Deși a atras atenția încă din ediția precedentă a emisiunii, în noul sezon Teo a revenit în postura de „ispită supremă”, rol pe care spune că și l-a asumat din dorința de a retrăi intensitatea momentelor petrecute acolo.

„M-am dus pur și simplu pentru toate trăirile și emoțiile de acolo. Nu se compară cu nimic. Mi-aș fi dorit ca anul trecut să nu se termine Insula Iubirii pentru mine. Ce simți acolo e total diferit de ceea ce vezi la televizor. Vibe-ul insulei, faptul că nu ai niciun stres, nu ești conectat cu familia, nu iei legătura cu familia. Apusuri, răsărituri, petreceri, date-uri. Anul ăsta am bifat zece din zece date-uri.”, a explicat Teo Costache pentru Spynews TV.

El a mărturisit că experiența trăită pe insulă l-a influențat profund și i-a schimbat perspectiva asupra multor lucruri. Cu toate că nu a fost străin de atmosfera de acolo, sezonul acesta l-a surprins.

„Mi-a plăcut. Insula ne dă peste cap pe fiecare dintre noi. Ce simțim acolo nu se compară cu nimic. (…) Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe. (…) Insula te schimbă foarte mult.(…) Când am ajuns pe insulă am crezut că o să fiu marginalizat de către fete și de către băieți pentru că eu am mai fost încă un sezon și m-am gândit că, cine știe, o să le fie frică de mine fetelor.”, a spus ispita.

Întrebat despre reacția părinților, Teo a declarat că aceștia l-au sprijinit în totalitate și chiar au privit participarea lui cu umor.

„Nu au zis nimic. Am o relație open cu ei și chiar au râs.”, a adăugat tânărul.

După ce au fost difuzate secvențele controversate din Insula Iubirii, Ella Vișan a devenit ținta unor critici dure din partea unei părți a publicului. În acest context, Teo Costache a intervenit cu o observație despre modul în care este percepută emisiunea în România, comparativ cu alte state.

„Trăim în România și e normal să avem mentalitatea asta, comparativ cu alte țări. Spre exemplu, în Spania, și la ei e formatul acesta. Cele de acolo au greșit și ele la fel, au făcut niște greșeli, și acolo nu se judecă așa ca la noi.”, a subliniat ispita masculină.

Cu ce se ocupă la Ploiești

La Ploiești, Teo Costache administrează compania CANAL TRANS, pe care a preluat-o parțial de la mama sa, Beatrice Costache, în urmă cu șapte ani. Firma are o istorie de aproape 20 de ani în domeniu și gestionează în prezent peste 160 de contracte publice. Potrivit Cancan, veniturile anuale depășesc 350.000 de euro, dar cifra reală ar putea fi chiar mai mare, având în vedere portofoliul extins și serviciile diversificate: vidanjare, igienizare, evacuarea apelor reziduale și închirierea de toalete ecologice.

Prezența lui în sezonul actual al show-ului Insula Iubirii a readus în atenție magnetismul care l-a consacrat, după interacțiuni intense cu participante precum Iustina Loghin și Ella Vișan. Totuși, Teo a explicat că nu partea financiară îl motivează să revină în Thailanda, ci dorința de a trăi experiențe pline de adrenalină și de a-și păstra statutul de „ispită supremă”.

Rezultatele din business i-au permis un stil de viață vizibil prosper: conduce un BMW X6 evaluat la circa 70.000 de euro și poartă un ceas Rolex Datejust, al cărui preț depășește 20.000 de euro.

Citește și:
Meghan Markle și Prințul Harry reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce presupune, însă, noul contract: „Le salvează reputația…'

Foto: Instagram

