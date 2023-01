Riley Keough este mamă! Fiica regretatei Lisa Marie Presley a născut în secret

Riley Keough are o fiică cu soțul său, Ben Smith-Petersen. Dezvăluirea a fost făcută chiar de acesta, în timpul ceremoniei funerare organizată pentru Lisa Marie Presley, la Graceland. Smith-Petersen a ținut un discurs în numele soției sale, în care a spus:

Soțul lui Riley Keough a citit discursul scris de aceasta și nu a dat mai multe detalii, însă se știe că cei doi s-au căsătorit cu 8 ani în urmă. Însă reprezentanții familiei au confirmat, pentru publicația People, că cei doi au o fetiță, care s-a născut în 2022.

Riley Keough este fiica Lisei Marie Presley, care a decedat pe 12 ianuarie, și a muzicianului Danny Keough. Aceasta l-a întâlnit pe soțul său în timpul filmărilor pentru filmul Mad Max: Fury Road, în 2012. Un an mai târziu, cei doi au devenit apropiați. Și-au anunțat logodna în 2014 și s-au căsătorit un an mai târziu, în februarie 2015.

Riley Keough și Ben Smith-Petersen au avut parte de o primă nuntă în Nepal, unde au contribuit la construirea unei școli, și au organizat și o a doua ceremonie, pe 4 februarie 2015, în Napa Valley, în California.

„Familiile noastre au știut că ne căsătorim și au spus: să organizăm o nuntă indiană. A fost atât de frumoasă și, în unele feluri, nunta a fost mai intimă și mai specială. La acea nuntă am plâns. La nunta mai mare am fost mai emoționată, nu am fost atât de prezentă. Dar tot a fost uimitoare.”, a scris Riley Keough într-un eseu pentru Vogue.