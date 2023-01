Rihanna, apariție spectaculoasă alături de iubitul ei la Globurile de Aur 2023

Rihanna a avut o apariție spectaculoasă la această ediție a Globurilor de Aur. Artista, alături de partenerul ei, A$AP Rocky, au întors toate privirile, ținutele lor fiind fără cusur. Cântăreața , care a primit o nominalizare în cadrul evenimentului, a uimit într-o rochie de bal neagră, atent accesorizată, în timp ce rapperul a purtat un costum foarte elegant.

Rihanna și A$AP Rocky, apariție inedită la Globurile de Aur 2023

Artista , care a fost nominalizată pentru cel mai bun cântec original, alături de Tems, Ludwig Göransson și Ryan Coogler, pentru piesa „Lift Me Up” din filmul Black Panther: Wakanda Forever, a participat la Globurile de Aur alături de tatăl copilului ei, care a făcut o impresie de zile mari. Pentru această ocazie, Rihanna a ales o rochie neagră încrețită, cu detalii pe decolteul adânc din catifea, accesorizând ținuta cu mănuși din catifea și o pelerină voluminoasă din același material, cu mâneci bufante.

Pentru a completa look-ul, cântăreața a purtat multe diamantele Cartier, inclusiv un colier cu diamante, și o mulțime de cercei strălucitori, plus o geantă Roger Vivier cu bijuterii și pantofi Giuseppe Zanotti. Rocky și-a susținut iubita purtând un costum monocrom de la Bottega Veneta, care includea „sacou și pantaloni din lână compactă și satin și pantofi cu șiret din piele”, potrivit unui comunicat.

Priscilla Ono, make-up artistul preferat al Rihannei, a împărtășit câteva fotografii din timpul galei pe pagina sa de Instagram, inclusiv una cu descrierea „Părinții la Globuri”. Un comunicat al brandului Fenty Beauty al Rihannei a inclus un citat de la Ono, care spune: „Am vrut să creăm un look curat, fresh, folosind toate nuanțele de auriu-roz ca o juxtapunere blândă la structura dramatică a rochiei ei. Am păstrat minimalist machiajul ochilor și am amestecat diferite tonuri de auriu-roz pe buze, obraji și pe corp pentru o strălucire totală.”

sursa: Instagram

Cântăreața, care și-a întâmpinat fiul cu Rocky în luna mai, a schimbat regulile în ceea ce privește îmbrăcămintea de maternitate, purtând totul, de la lenjerie intimă cu plasă la un lanț de diamante pentru buric și mult latex în timpul sarcinii. Momentele în care a depășit limitele și și-a afișat sarcina i-au adus un loc pe lista celor mai bine îmbrăcate persoane în 2022 de la PEOPLE.

