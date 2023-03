Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre căsătorie și copii: „Avem o perioadă destul de plină”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar relația lor devine din ce în ce mai puternică pe zi ce trece. Mulți se întreabă când vor face pasul cel mare și se vor căsători. Cei doi au făcut marele anunț în emisiunea Xtra Night Show, dezvăluind că sunt pregătiți pentru o perioadă aglomerată, inclusiv pentru apariția unui copil în viața lor.

După o relație care nu mai funcționa, Vlad Gherman a găsit din nou dragostea în brațele iubitei sale, Oana Moșneagu. Cei doi își petrec mult timp împreună, iar relația lor devine tot mai serioasă. După ce au primit de nenumărate ori aceeași întrebare, cei doi au dezvăluit răspunsul mult așteptat: sunt pregătiți pentru un an aglomerat și nu exclud ideea de a avea un copil, dar nu au făcut planuri de nuntă încă.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor să se grăbească cu căsătoria , deoarece în prezent își concentrează toată energia pe cariera lor profesională. Cei doi au multe proiecte pentru perioada următoare pe care trebuie să le finalizeze, iar timpul lor este destul de limitat. De aceea, au spus că îi așteaptă un an plin de muncă și proiecte interesante.

„Avem o perioadă destul de plină. Am vorbit și noi despre lucrurile acestea. El este cu filmările, eu am spectacolul și urmează niște proiecte. Suntem ocupați anul acesta și suntem focusați pe partea de carieră. Avem un an plin. Își doreșe (n.r. Vlad) foarte tare un copil. În discuția noastră, viza un copil, nu neapărat căsătoria”, a declarat Oana Moșneagu, potrivit Spynews.ro.