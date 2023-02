Vlad Gherman a împlinit 30 de ani. Cum a fost surprins actorul de ziua lui de naștere

Vlad Gherman a împlinit 30 de ani pe 16 februarie. Actorul a fost surprins de ziua lui de naștere de către persoanele apropiate.

Vlad Gherman este unul dintre cei mai apreciați actori de la noi, care a jucat de-a lungul anilor într-o mulțime de seriale românești de succes. Cu ocazia aniversării lui, actorul a fost luat prin surprindere la miezul nopții de către iubita lui, Oana Moșneagu, și de câțiva prieteni apropiați, printre care actrița Mara Oprea și actorul Alecsandru Dunaev.

„Oooffff… am fost surprins la 00:00”, a scris Vlad Gherman pe Instagram.

De Ziua Îndrăgostiților, Oana Moșneagu i-a transmis iubitului ei, Vlad Gherman, o superbă declarație de dragoste.

„Declarație pentru băiatul ăsta atât de special din poză, care încearcă să mă facă să zâmbesc în fiecare zi. Azi nu sunt lângă el, că eu am spectacol la Ploiești și el filmează în Snagov, dacă îl vede cineva, să îi spună că eu nu sărbătoresc VDay, da pe noi aș vrea să ne sărbătorim în fiecare zi. Cu toate bunele și relele. Cu toate reușitele și toată munca, cu tot efortul și cu toate momentele în care suntem noi, pe bune. Și îi mulțumesc. Și îmi pare rău pentru când nu îi dau pe cât primesc și cât ar merita. Dar sunt aici. Și aici rămân.

Și, nu, nu sărbătorim VDay, dar cu ocazia zilei ăsteia mi-am amintit niște lucruri.

Zi faină de 14, iubite, îți mulțumesc pentru fiecare lecție, chiar dacă uneori am memoria scurtă și o uit mai repede decât am învățat-o.”