Doina Teodoru, declarații despre căsătorie și dorința de a deveni mamă: „Un act nu-ți garantează succesul în viață”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu de mai bine de un an. Celebrul chef a fost multă vreme discret cu viața lui amoroasă. Pentru o perioadă, acesta și-a păstrat relația pe care o are cu actrița departe de ochii publicului și a vorbit rar despre povestea lor de dragoste, dar surprind ocazional cu imagini inedite pe rețelele de socializare în care apar în ipostaze romantice.

Într-un interviu pentru fanatik.ro, Doina Teodoru a oferit mai multe detalii despre începutul relației cu partenerul ei. Actrița a spus ce impresie avea prima dată despre Cătălin Scărlătescu, dar și cum s-a schimbat pe parcurs părerea pe care o avea despre el.

„Auzisem că îi place foarte mult să se distreze, tututor ne place să ne distrăm. Dar parcă nu îţi doreşti să intri într-o relaţie cu cineva care are un renume de mare iubăreţ, dar m-a convins. Mi s-a părut că îşi doreşte şi el foarte mult o relaţie serioasă şi atunci am zis să-i dau o şansă pentru că şi eu l-am plăcut. Este un om foarte fain, e foarte şarmant, e greu să nu îţi placă de Cătălin, mai ales dacă îţi arată un pic şi din sufletul lui, are foarte mari şanse de izbândă.”