Nicole Cherry, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară: „Cu siguranță”

Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2021, iar de când a venit fiica ei pe lume, vedeta se declară cea mai fericită femeie. Artista a făcut declarații despre dorința de a mai avea un copil.

Cântăreața își dorește enorm și un băiat și cu siguranță vrea o familie mai mare.

„Cu siguranță o să am doi copii sau trei, dacă am un băiat am zis că nu o să mai fac, dar dacă nu o să am un băiat a doua oară, poate o să mai încerc și o să mai fac și al treilea copil. Dar, dacă voi avea băiat și fată, clar mă voi opri la doi. Asta dacă-mi iese din a doua oară, să fie băiat.”, a spus Nicole Cherry pentru Click!