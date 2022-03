Nicole Cherry, imagine adorabilă alături de fetița ei! Ce mesaj le-a transmis vedeta femeilor de 8 martie

Nicole Cherry sărbătorește astăzi primul 8 martie în calitate de mamă. Vedeta se poate declara cea mai fericită femeie, alături de o familie așa cum a visat. De Ziua Mamei, artista a împărtășit cu fanii de pe Instagram o imagine adorabilă alături de fiica ei, Anastasia.

Artista a devenit mamă pentru prima dată pe 27 noiembrie 2021. Vedeta a trăit cea mai specială zi din viața ei, alături de iubitul său, Florin Popa. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar venirea pe lume a fiicei lor le-a făcut viața mai fericită.

Astăzi, femeile din toată lumea sunt sărbătorite și se bucură de urări speciale. Nicole Cherry a postat o imagine adorabilă alături de micuța Anastasia, în care le-a urat „La mulți ani' tuturor mamelor.

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, Nicole Cherry a dezvăluit faptul că a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară. Vedeta a mărturisit că s-a bucurat pe toată perioada de fetița ei, motiv pentru care greutățile nu au atins-o.

„Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry.