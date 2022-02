Nicole Cherry, prima plimbare cu fiica ei în parc: „Am plecat cu toată casa”

Nicole Cherry trăiește cele mai frumoase experiențe de până acum. Tânăra mamă se bucură din plin de timpul petrecut cu fetița ei, care crește pe zi ce trece. Vedeta se desprinde cu greu de fiica ei, dorindu-și să profite de fiecare moment împreună.

Cum totul este nou pentru ea, Nicole Cherry face față cu succes provocărilor din viața de mamă. De asemenea, fanii de pe rețelele de socializare sunt ținuți la curent cu toate noutățile. Astfel, artista le-a povestit internauților cum a decurs prima ieșire în parc alături de fiica ei.

Cele două au petrecut timp de calitate și au profitat de ziua însorită și temperaturile plăcute, iar plimbarea a fost binevenită. Momentele acestea sunt speciale pentru Nicole Cherry și a ținut să împărtățească cu fanii „aventura lor” din parc. Potrivit spuselor sale, ne dăm seama cu ușurință că prima lor ieșire a fost una cât se poate de reușită.

„Uitați-vă la ea. Am plecat cu toată casa aproape. Păpușa, peștele, balonul, tot. Îl ține ea singură acolo, nu-i dă drumul deloc balonului. (…)”, le-a povestit Nicole Cherry urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare .

Nicole Cherry a dezvăluit că vrea să organizeze botezul Anastasiei după sărbătorile de Paște. Vedeta și iubitul ei își doresc să facă petrecerea în luna mai, o perioadă ideală pentru evenimente. Cântăreața plănuiește din timp botezul fiicei sale pentru a se asigura că totul va fi ca în povești.

Nicole Cherry trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste cu Florin Popa. În luna octombrie a anului 2021, artista a anunțat că s-a logodit. Vedeta a vorbit într-un interviu pentru playtech.ro despre schimbările din viața ei și cum a îmbrățișat rolul de mamă. Artista s-a declarat norocoasă pentru relația frumoasă dintre ea și Florin Popa, pe care se poate baza în orice situație.

„Clar, în momentul în care două persoane mature își doresc un copil și se înțeleg, acest lucru le unește. Depinde foarte tare și de starea psihică a mamei și de cum percepe tatăl, dar noi nu am avut niciun fel de problemă. Florin m-a salvat din multe episoade mai puțin bune de când suntem împreună. Da, a fost ca o ancoră. De fiecare dată când am o problemă știu că am pe cine să mă bazez. Nu îmi este frică să merg la drum cu el”, a spus Nicole Cherry.