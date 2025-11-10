Meghan Markle și Prințul Harry, gest romantic la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner. Cum au fost fotografiați în public

Meghan Markle și soțul ei, Prințul Harry, au avut parte de o ieșire specială în oraș sâmbătă seara, participând la fastuoasa petrecere organizată pentru aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner.

Meghan Markle și Prințul Harry, surprinși ținându-se de mână

Potrivit imaginilor obținute de Page Six, Ducele și Ducesa de Sussex au fost surprinși ținându-se de mână la sosirea lor la extravaganta petrecere găzduită în vila de 175 de milioane de dolari din Beverly Hills, California, care îi aparține lui Jeff Bezos și partenerei sale, Lauren Sánchez.

Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, a arătat impecabil într-un smoking negru clasic cu papion, respectând tema serii, inspirată de celebrul James Bond. Autorul volumului Spare a purtat, de asemenea, o insignă tradițională cu mac roșu pe sacou, în semn de omagiu pentru Ziua Comemorării.

Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, a impresionat într-o ținută neagră elegantă, formată dintr-un top cu mâneci lungi și o fustă lungă până în pământ. Fosta actriță din serialul Suits și-a completat lookul cu pantofi negri cu vârf deschis și o poșetă din catifea neagră. Cei doi s-au alăturat altor vedete de prim rang, printre care Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Paris Hilton, Snoop Dogg și Hailey Bieber, la petrecerea organizată în cinstea lui Jenner. Page Six a relatat că tema „007” a evenimentului a fost inspirată de un joc de cuvinte inteligent, „007(0)”, în onoarea vârstei de 70 de ani a sărbătoritei.

Petrecerea spectaculoasă a fost organizată de cei șase copii ai lui Kris Jenner: Kim, Kourtney și Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kylie Jenner și Kendall Jenner. Harry și Meghan sunt prieteni de mai mulți ani cu familia Kardashian-Jenner. În timpul verii, vedeta seriei With Love, Meghan i-a trimis lui Kris câteva sticle de vin rosé din gama „As Ever”, lansarea proprie a Ducesei. De asemenea, Meghan i-a oferit fiicei lui Kris, Khloé Kardashian, produse din brandul ei, inclusiv gemuri, flori și vin.

„Mulțumesc, @meghan @aseverofficial”, a scris Kris Jenner la momentul respectiv, peste o fotografie cu cadoul primit.

Meghan Markle revine la actorie

După o pauză de șapte ani, Meghan Markle revine la actorie. Potrivit The Sun, Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a fost surprinsă pe 5 noiembrie pe platourile de filmare din Pasadena, California, ale viitorului film Close Personal Friends. Publicația notează că Meghan Markle va avea un rol mic, însă semnificativ, în producția realizată de Amazon-MGM Studios.

„Meghan a fost astăzi pe platou”, a declarat o sursă. „Are un rol mic. Părea foarte relaxată și fericită. S-a prezentat tuturor și a fost extrem de drăguță și modestă.”

Conform The Sun, Meghan urmează să joace chiar propriul ei rol, alături de Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid și Henry Golding. Filmul, anunțat în luna august, este o comedie care spune povestea unui cuplu ce se împrietenește cu un alt cuplu celebru în timpul unei excursii în Santa Barbara: o paralelă evidentă cu viața reală a lui Meghan și Harry, care locuiesc în Montecito, în apropiere.

„Este un moment important pentru Meghan și marchează o revenire la ceea ce iubește cu adevărat să facă”, a adăugat o sursă citată de The Sun. „A primit nenumărate oferte, dar aceasta a părut cea potrivită.”

Citește și:

Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro