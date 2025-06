Mario Fresh dezvăluie dorința de a deveni tată. Ce a recunoscut despre despărțirea de Alexia Eram: „Am transformat dragostea în ceva obositor”

Mario Fresh vorbește deschis despre viitorul său și surprinde cu un plan important: își dorește să devină tată! După o relație de opt ani cu Alexia Eram, artistul și-a găsit o nouă iubire, iar acum face pași serioși în această nouă etapă din viața lui.

Deși la început a păstrat discreția asupra noii relații, Mario Fresh se afișează tot mai des alături de Miruna, partenera care i-a cucerit inima. Legătura dintre cei doi este tot mai profundă, iar artista a avut deja ocazia să-l cunoască pe tatăl cântărețului, semn clar că lucrurile merg într-o direcție serioasă.

Ceea ce a surprins cel mai mult este declarația artistului despre dorința de a întemeia o familie. Mario Fresh spune că vrea să aibă doi copii, iar primul să fie fată, pentru că își dorește ca legătura dintre frați să fie la fel de strânsă ca relația pe care o are el cu sora lui, Raluca.

Tot în cadrul aceluiași podcast, Mario Fresh a vorbit și despre relația pe care a avut-o alături de fiica Andreei Esca. După opt ani de relație cu Alexia Eram, cei doi au decis să își spună „adio.

La aproape un an de la despărțire, Mario Fresh a vorbit deschis despre motivele care au condus la încheierea relației după opt ani împreună. El afirmă că, treptat, dragostea s-a transformat într-o povară obositoare, ajungând în cele din urmă să dispară complet. În plus, artistul consideră că iubirea lor s-a încheiat cu mult înainte de anunțul oficial al separării.

„Îți dai seama că este greu. Trebuie să știi să gestionezi. A fost mare și a fost reală, cât a fost (n.r. dragostea lor). Dar și când am trecut la celălalt nivel, de am transformat dragostea în ceva obositor, apoi a fost o obsesie, după care s-a transformat în nimic. (…) Nu mai poți să mai stai lângă cel de lângă tine deloc”, a declarat Mario Fresh, în podcastul lui Bursucu.

Mario Fresh a făcut noi confesiuni despre viața lui personală. Recent, artistul a fost surprins într-o ipostază tandră alături de o tânără misterioară, iar fanii lui speculează faptul că ar fi noua lui iubită. Cântărețul a lămurit dacă este sau nu implicat într-o nouă relație.

Invitat în cadrul unui podcast, Mario Fresh a vorbit cu sinceritate despre viața lui sentimentală din prezent, în contextul în care a fost întrebat despre cum privește el relațiile sănătoase. Artistul a ținut să precizeze faptul că în acest moment nu este implicat într-o poveste de dragoste.

„Eu am trecut prin toate momentele relației mele. Deci secretul, nu-l știu. Momentan, cred că se îmbină așa toate. Când o să mai am o relație, o să pot să vorbesc despre secretul unei relații sănătoase, dar atâta timp cât nu mai am relație, nu știu ce să zic’, a spus Mario Fresh în podcast-ul „Cu tata la interviu”, moderat de Virgil Ianţu.