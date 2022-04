Laura Giurcanu, primele declarații de când a ajuns acasă, după eliminarea de la Survivor: „Este un sentiment foarte straniu”

Laura Giurcanu a fost eliminată de la Survivor săptămâna trecută, după un parcurs memorabil în competiție. Fosta concurentă din echipa „Faimoșilor' s-a remarcat încă din primele săptămâni prin spiritul de luptătoare și atitudinea pozitivă. Cu toate acestea, aventura ei din Dominicană s-a încheiat și a fost așteptată acasă de familie și prieteni.

Vedeta a fost întâmpinată la aeroport de familie, iar bunica ei i-a făcut cea mai mare surpriză. Aceasta și-a așteptat nepoata cu cozonac și mâncăruri delicioase, iar emoțiile le-au copleșit pe amândouă. De asemenea, odată ajunsă acasă, Laura s-a bucurat de toate alimentele ei preferate. De la dulciuri, la mâncăruri de tip fast-food, fosta concurentă a gustat din fiecare. Ulterior, prietenele sale apropiate au vizitat-o pentru a asculta detaliile neștiute din competiția de la ProTv.

Laura a povestit că experiența de la Survivor a făcut-o să realizeze cât de importante sunt lucrurile mici din viața noastră și să aprecieze tot ceea ce are. Deși a trecut prin clipe dificile și a stat timp de câteva luni în condiții greu de imaginat, vedeta a fost absolut îndrăgostită de competiție.

'Mie una mi-a plăcut competiția la maximum, m-am bucurat cât de mult am putut de toată experiența și am ales, de la început, să o privesc ca pe ceva transformativ și pozitiv. Probabil un moment în care am simțit provocarea mai intens a fost prima noapte când am dormit în ploaie, stăteam pe lemn și priveam în gol, așteptând să treacă momentul și mă gândeam la cât de relaxată mă puneam la somn în fiecare noapte, în căldura casei mele, fără să fiu recunoscătoare”, a spus Laura. pentru ciao.ro.