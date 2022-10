Khloe Kardashian, depistată cu o tumoră la nivelul feței

Khloe Kardashian a dezvăluit că motivul pentru care fanii au văzut-o cu bandaje pe față este pentru că i-a fost extirpată recent o tumoră. Vedeta, în vârstă de 38 de ani, a împărtășit vestea într-o serie de postări pe Instagram Story, postând fotografii de aproape ale pielii sale.

Vedeta din „The Kardashians” a povestit de ce a purtat un bandaj pe față timp de mai multe săptămâni. Khloe a spus că observase în urmă cu ceva timp o umflătură la nivelul feței, inițial gândindu-se că este probabil o erupție normală. Cu toate acestea, după mai multe luni în care aceasta nu se retrăgea, a apelat la ajutorul medicului.