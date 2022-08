Khloe Kardashian și Tristan Thompson au devenit părinți pentru a doua oară

La aproximativ o lună după ce Khloe Kardashian a confirmat că ea și fostul ei partener, Tristan Thompson, așteaptă un al doilea copil prin intermediul unei mame surogat, cei doi au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos, relatează E! News.

Khloe Kardashian și Tristan Thompson, părinți pentru a doua oară

Luna trecută, reprezentantul lui Khloe a confirmat că fratele lui True „a fost conceput în noiembrie”, adăugând că vedeta este „incredibil de recunoscătoare extraordinarei mame surogat pentru o binecuvântare atât de frumoasă”. În ciuda faptului că au devenit părinți pentru a doua oară, cei doi nu formează, din nou, un cuplu. O sursă apropiată de-a vedetei din „The Kardashians” a declarat că ea și Tristan „nu au vorbit în afara chestiunilor legate de co-părinți”.

Referindu-se la scandalul de paternitate al lui Tristan de la sfârșitul anului trecut, o altă sursă a declarat că băiețelul lor a fost conceput înainte de a se afla despre faptul că jucătorul de la Chicago Bull are un fiu cu Maralee Nichols, născut în 2021. De asemenea, Thompson este tatăl lui Prince, în vârstă de 5 ani, cu fosta sa parteneră, Jordan Craig

„Copilul a fost conceput prin intermediul unei mame surogat înainte de a fi dezvăluit lui Khloe și publicului că Tristan avea un copil cu altcineva în decembrie. Khloe a ținut sarcina secretă pentru a proteja intimitatea și siguranța surogatului”, a mai adăugat sursa.

Cuplul are un băiețel prin intermediul unei mamei surogat

În urma scandalului, Khloe Kardashian a vrut să păstreze pentru ea vestea celui de-al doilea copil, dar, după cum a spus cea de-a doua sursă, o scurgere de informații a pus-o în cele din urmă într-o poziție dificilă: „Mâna lui Khloe a fost forțată să confirme sarcina înainte ca ea să fie pregătită să anunțe”.

Cu toate acestea, în ciuda momentului ales, cei doi plănuiau să își extindă familia de ceva vreme. În timpul unui episod din februarie 2021 al emisiunii „Keeping Up With the Kardashians”, Khloe i-a spus lui Tristan: „True crește și simt că acum este momentul să mai facem un copil”. Într-un alt episod din luna martie a aceluiași an, Khloe a subliniat, de asemenea, cât de mult însemna pentru ea să aibă un alt copil.

FOTO: Arhivă ELLE

