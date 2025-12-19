Iulia Vântur, ipostază emoționantă alături de Ricky Martin la concertul lui de la București

Iulia Vântur a publicat imagini de la concertul lui Ricky Martin de la București.

Iulia Vântur și Ricky Martin (1)
Pentru Iulia Vântur, seara concertului susținut de Ricky Martin la București a avut o semnificație aparte, depășind granițele unui simplu eveniment muzical. Artista a trăit din plin emoția reîntâlnirii cu artistul pe care îl admiră, într-un context care a legat trecutul, prezentul și visurile împlinite într-un mod profund personal.

Iulia Vântur, alături de Ricky Martin la București

De-a lungul anilor, Iulia Vântur nu și-a ascuns admirația față de starul internațional, iar parcursul ei artistic, construit în mare parte în India, a fost presărat cu momente care i-au confirmat că determinarea și credința în propriile idealuri pot schimba realitatea. Stabilită de peste zece ani peste hotare, unde și-a consolidat cariera în muzică și actorie, artista a continuat să își urmeze drumul cu aceeași pasiune care a definit-o încă de la început.

Un capitol important din această poveste s-a scris anul trecut, când Iulia Vântur a urcat pe scenă înaintea lui Ricky Martin, în deschiderea concertului acestuia din Dubai. Experiența a reprezentat pentru ea nu doar o reușită profesională, ci și o validare profundă a convingerilor sale legate de puterea visurilor asumate. Revenirea lui Ricky Martin în România a adus, însă, un nou prilej de emoție: o întâlnire în țara natală, trăită cu aceeași intensitate, dar cu un plus de încărcătură simbolică.

Cum au fost surprinși în culise

Concertul de la București a fost marcat de energia inconfundabilă a artistului și de reacția entuziastă a publicului, iar pentru Iulia Vântur momentul a devenit memorabil atunci când a ales să îi ceară un autograf într-un mod atipic, pe bluza pe care o purta. Un gest spontan, dar plin de semnificație, care a transformat întâlnirea într-o amintire personală, imposibil de replicat.

Emoțiile trăite au fost împărtășite ulterior și cu fanii săi, printr-un mesaj amplu, în care artista a vorbit deschis despre legătura profundă pe care o simte cu muzica și cu parcursul său interior.

„Dacă mă cunoști, știi deja cât de mult îl iubesc pe Ricky Martin. Aceasta este povestea mea… vezi până la final! Ricky Martin este mai mult decât un artist pentru mine, este dovada că visurile devin realitate atunci când le dorești din toată inima, cu sinceritate și credință. Am vizualizat acest moment, l-am simțit, am știut în sufletul meu că, într-o zi, voi avea șansa să îl întâlnesc pe scenă, prin muzica mea. L-am scris în cer, am semnat pentru asta și s-a întâmplat. Anul trecut, când am cântat în deschiderea concertului său din Dubai, a fost un moment extrem de important pentru mine, mai mult personal decât profesional. Am simțit puterea manifestării mele. Mi-a dat încrederea să îmi ascult intuiția și m-a făcut să înțeleg, încă o dată, că suntem cu adevărat creatorii propriilor noastre vieți. Alege cu grijă ce manifești și crede, crede în tine și în puterea Forței Supreme. Exact după un an, am avut bucuria de a-l întâlni din nou pe Ricky Martin, de data aceasta în țara mea, România. A incendiat scena, a făcut oamenii fericiți. Aceasta este misiunea unui artist adevărat… să aducă bucurie, să facă oamenii să simtă! Îți mulțumesc, Ricky Martin, pentru una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”.

Andreea Bălan, noi dezvăluiri despre nunta cu Victor Cornea. Ce decizie a luat artista: „Este și pentru fetițele mele potrivit…'

Foto: Instagram

