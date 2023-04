Gina Matache, detalii neștiute despre fiicele sale, Delia și Oana: „Chiar dacă greșește, nu sări pe el”

Într-un interviu recent, Gina Matache, mama Deliei și a Oanei , a oferit detalii inedite despre viața fetelor sale și despre felul în care le-a crescut. Cu toate acestea, Delia a dezvăluit că a avut unele neînțelegeri cu mama ei, din cauza faptului că a fost tratată mult mai aspru în copilărie decât sora sa mai mică, Oana. Despre acest subiect și deciziile pe care le-a luat atunci, Gina Matache a vorbit cât se poate deschis.

Gina Matache este foarte deschisă atunci când vine vorba despre familia ei și a oferit detalii neștiute despre cum le-a crescut pe cele două fete ale sale. Mama Deliei a precizat că era încă foarte tânără atunci când a născut-o pe artistă și a tratat-o mai dur față de sora ei mai mică. De asemenea, mama Deliei a oferit și un sfat prețios părinților.

„Să-i țină aproape. Copilul chiar dacă greșește, că de aia e copil, nu sări pe el, nu-l căsăpi, că și eu am făcut prostia asta în tinerețe. Numai cu Delia, la Oana deja am început să prind informație, deci era după Ceaușescu încoace. A început lumea să se mai deschidă, să se schimbe ideile. Am fost altfel de mamă pentru Oana, lucru pe care mi-l reproșează Delia. Știi, ăsteia nu i-ai dat o palmă, pe mine m-ai…Îmi pare rău, nu aș fi vrut, doar că pe atunci eram și eu un copil, că am făcut-o pe ea la 20 de ani. Eram împărțită între serviciu, scenă, era destul de greu. Nu aveam răbdarea necesară să stau să îi explic că stai să vezi, că o fi, că o păți. Îi dădeam o palmă și hai treci la lecții. Asta le-aș spune mamelor, fiți alături de ei.„, a spus mama Deliei.