Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, s-a căsătorit în secret? Detaliul care a atras atenția

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, își ține viața privată departe de ochii lumii. Cu toate acestea, juratul de la „Vocea României” a lăsat să îi scape un detaliu care ar fi dat de înțeles că el și partenera lui, Bianca Spermezan, s-ar fi căsătorit în secret.

Este vorba despre cel mai nou videoclip al artistului , în colaborare cu colega sa de emisiune, dar și bună prietenă, Irina Rimes. Cei doi au lansat recent piesa „Gata de zbor”, iar în videoclip apare artista alături de iubitul ei, David Goldcher , cât și logodnica lui Denis Roabeș, Bianca. Finalul poveștii de iubire din videoclip a surprins un detaliu prin care fanii au presupus că solistul și iubita lui s-ar fi căsătorit în secret.

Videoclipul cu cei doi artiști se termină cu o listă a persoanelor care au luat parte la proiect. Printre acestea se regăsește și Bianca, însă cu numele de familie al partenerului ei. Fanii au presupus imediat că cei doi s-ar fi căsătorit între timp, însă ar fi preferat să păstreze momentul privat.

În urmă cu ceva timp, Denis Roabeș povestea cum s-a cunoscut cu partenera lui, despre care spune că a fost dragoste la prima vedere. Artistul de la „The Motans” a spus că susținea un concert în Dej, eveniment la care a venit și Bianca pentru a-i asculta. Ulterior, cei doi au avut o întâlnire romantică și spontană, iar de atunci a simțit că ea este femeia potrivită pentru el.

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert. Ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul. A fost cea mai romantică întâlnire. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe cu vodkă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Am simțit că este ceva diferit acolo. Nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a spus solistul The Montans, în cadrul podcastului „Vin de-o poveste” moderat de Radu Țibulcă.