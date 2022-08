Denis Roabeș s-a logodit. Solistul de la The Motans a dezvăluit cum a cerut-o în căsătorie pe iubita lui

Denis Roabeș s-a logodit. Solistul trupei The Motans și partenera lui, Bianca Spermezan, trăiesc de câțiva ani o poveste de dragoste și își păstrează relația departe de ochii publicului.

Anunțul că Denis Roabeș s-a logodit a fost confirmat de către artist. Solistul de la The Motans și juratul show-ului de talente Vocea României a povestit, în cadrul unui interviu pentru VIVA! cum a cerut-o în căsătorie pe iubita lui.

Denis Roabeș a vorbit cu emoție despre partenera lui, mărturisind faptul că pentru el, Bianca reprezintă o sursă de inspirație.

„Bianca este o femeie extraordinară, până și acum, după 5 ani, am impresia că am fraierit-o. Nu înțeleg cu ce am reușit să o cuceresc. (…) Bianca este o sursă infinită de inspirație și dragoste pentru mine, și da, datorită ei s-au născut mai multe piese marca The Motans. Nu pot să zic care piese anume, prefer să păstrez în secret acest aspect”, a adăugat Denis Roabeș pentru VIVA!.

Denis Roabeș este rezervat când vine vorba despre viața lui personală și puține au fost ocaziile în care a vorbit despre relația lui. În podcast-ul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă, solistul de la The Motans a povestit cum s-a cunoscut cu Bianca. Cei doi s-au văzut la un concert de-al său, iar ulterior au avut parte de o întâlnire atipică, dar totuși romantică, după cum a declarat artistul.

Denis Roabeș a adăugat că nu a durat mult până când să-și dea seama de sentimentele pe care le are față de Bianca.

„Pentru noi, următorul an, așa era ca tradiție, când aveam vreo sărbătoare, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodkă. Nu a durat mult până am înțeles că e ceva special. A fost o chestie super interesantă, am simțit în ea un lucru foarte important, parcă o cortină de siguranță. Uitându-mă în ochii ei, parcă mă simțeam liber să-i spun orice. Bine, nu de la prima întâlnire, după puțin timp. Am simțit că e ceva diferit acolo, nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a completat Denis Roabeș în podcast-ul menționat anterior.