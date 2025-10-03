Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, nu s-au cunoscut întâmplător. Detalii despre prima întâlnire: „Făcusem o pauză de câțiva ani”

Viața personală și profesională a Anei Maria și a lui Daniel Pavel se intersectează în momente memorabile, chiar și atunci când distanța îi separă pentru proiecte importante. Toamna aceasta, Daniel pornește într-o nouă aventură profesională cu „Desafio – Aventura”, filmat în Thailanda, în timp ce Ana Maria rămâne acasă, ocupată cu cariera sa de avocat și proiectele din actorie. Chiar dacă nu îl va însoți, prezența ei și sprijinul constant rămân esențiale pentru Daniel.

Ana Maria, despre întâlnirea cu Daniel Pavel

Ana Maria și Daniel Pavel s-au cunoscut la o petrecere, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Ana Maria povestește că, înainte de a-l întâlni pe prezentatorul TV, a traversat o perioadă de introspecție și transformare. Astfel, după ce a ajuns să se simtă confortabil cu ea, a fost pregătită să primească o mare iubire în viața ei.

„Nu. Dar eram foarte pregătită. Făcusem o pauză de câțiva ani de relații în care mi-am făcut curățările. Am fost la Dalai Lama, am fost în India, am fost peste tot și cumva mi-am completat cunoștințele. Eram liniștită, eram cumva curată să aștept o nouă iubire și parcă am simțit că o să vină și am așteptat-o. Nu m-am grăbit niciodată să mă căsătoresc. Și când l-am văzut, da, am zis că poate fi el, deși am fost prieteni un timp. A fost da, exact ce trebuie. Este exact ce trebuie și va fi sper.”, a povestit Ana Maria pentru Cancan.

Chiar dacă distanța îi separă pentru următoarele săptămâni, Daniel Pavel se arată mulțumit de echilibrul pe care îl mențin între viața personală și proiectele lor:

„Ea mă va aștepta acasă. Are proiecte. Are câteva și pe partea de avocat și pe partea de actorie, chiar n-o să se plictisească. Ea e în continuare avocat în baroul de la Cluj, deci acolo și mai are consultanță, dar în același timp grație grației ei și frumuseții ei e dorită și eu mă bucur că e dorită și în proiecte de tip vizual.”

Cât despre superstiții, abordările lor diferă. Ana Maria nu crede în ele, în timp ce Daniel are obiceiuri legate de experiențele marine:

„Poate că sunt superstiții care vin din zona de marinar. Sunt niște superstiții care țin strict de navă. Dacă sunt pe vapor acolo fac sens, modul în care se așează un pescăruș, tu trebuie să muți nava într-o anumită parte. Deci am superstiții marinărești.”

Detalii despre noul show de la Pro TV

PRO TV pregătește un nou reality-show cu ambiții uriașe, menit să prindă publicul în fața ecranelor și să concureze cu succesul „Insula Iubirii”. Noua producție se va numi „Desafio – Sfidarea sau Provocarea” și va fi filmată în Thailanda, într-un decor spectaculos și plin de provocări.

Inspirat din celebrul format american The Challenge, emisiunea promite să fie un mix între Survivor și Big Brother: concurenții vor trece prin probe fizice dificile, exerciții de supraviețuire și vor fi supravegheați non-stop, fiind analizați și din punct de vedere psihologic. Dinamicile dintre participanți – alianțe, conflicte sau povești de dragoste – vor fi atent urmărite și vor influența evoluția fiecăruia.

„Cum nu s-a mai văzut, din punct de vedere al reality-ului, al adventure show-ului, al game show-ului, adică acest format nu a mai fost în România. Trebuie să plecăm. Mie îmi plac genul de formate unde cu arme și bagaje pleci, filmezi, livrezi și te întorci, zicem noi, cu cununa cu lauri. Mai avem până plecăm”, a declarat Daniel Pavel pentru tvmania.ro.

Foto: Instagram

