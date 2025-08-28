Daniel Pavel, primele declarații despre noul show pe care îl va prezenta la PRO TV: „Acest format nu a mai fost în România”

Daniel Pavel este prezentatorul unui nou show la PRO TV, Desafio – Sfidarea sau Provocarea, și a făcut mai multe declarații despre formatul pe care telespectatorii îl vor cunoaște în curând. Ce a dezvăluit despre acest proiect profesional?

Daniel Pavel, primele declarații despre noul show pe care îl va prezenta la PRO TV

Publicul îl știe pe Daniel Pavel din prisma rolului de prezentator al show-ului Survivor România. Însă, acesta a acceptat recent o nouă provocare profesională și va prezenta o altă emisiuni, fiind vorba despre Desafio – Sfidarea sau Provocarea. Anunțul despre acest show a venit la lansarea grilei de toamnă de la PRO TV, unde a fost prezent și Daniel Pavel. Prezentatorul a făcut și primele mărturisiri despre emisiunea pe care telespectatorii o vor vedea în curând.

„Cum nu s-a mai văzut, din punct de vedere al reality-ului, al adventure show-ului, al game show-ului, adică acest format nu a mai fost în România. Trebuie să plecăm. Mie îmi plac genul de formate unde cu arme și bagaje pleci, filmezi, livrezi și te întorci, zicem noi, cu cununa cu lauri. Mai avem până plecăm”, a declarat Daniel Pavel pentru tvmania.ro.

Daniel Pavel a precizat că urmează să plece spre filmările show-ului Desafio – Sfidarea sau Provocarea, dar nu a dezvăluit locația unde vor avea loc.

„Într-un ținut exotic, în fața provocărilor imprevizibile, minunații, concurenții vor descoperi nu doar cât pot duce, ci și cine sunt cu adevărat. Va fi un supertest sfidând limitele. Și despre asta o să mai povestim.”

De asemenea, Daniel Pavel promite ca Desafio – Sfidarea sau Provocarea să fie un show de excepție.

„Vă promit așa: veți trăi alături de ei o expediție, o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul. Vă spun așa: sfidătorilor, abia aștept să ne revedem”, a adăugat Daniel Pavel, conform sursei citate.

Daniel Pavel, detalii despre Survivor

La scurt timp după încheierea aventurii din Republica Dominicană, Daniel Pavel, gazda show-ului, cunoscut de fani drept Domnul Dan, a vorbit despre ceea ce înseamnă pentru el această experiență unică, care nu doar că îl consumă, dar îl și încarcă profund.

„Așa spun, da? (râde) Așa și este, dându-i show-ului Survivor părți vitale din sufletul meu, sezon de sezon', a mărturisit Daniel Pavel pentru Libertatea, explicând că participarea sa nu este doar profesională, ci implică o trăire autentică, intensă. „Sunt etape în derularea narațiunii Survivor: pregătirea episodului de start (numit ca în marile explorări, landing), primele arsuri ale soarelui dominican, imersiunea concurenților în viața și lupta de pe insule… Acest sezon am început primele cadre cu totul diferit față de trecut, cu o poveste dominicană filmată și prezentată unic”, a declarat acesta.

Rolul său nu este deloc simplu. Între provocările naturii, presiunea tensiunilor din concurs și filmările intense, prezentatorul trebuie să fie mereu prezent și conectat.

„Competiția, într-adevăr extremă, cere o adaptare și o reziliență la stres, condiții adverse și presiune psihică intensă, iar eu am înțeles de la primul meu episod în ce urma să devină fenomenul Survivor, 09 ianuarie 2021, că trebuie să simt și să mă consum, să trăiesc toată starea concurenților, pentru a livra optim povestea.”

Citește și:

Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este o lecție…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro