Ce „cerințe de dating" are Kim Kardashian. Vedeta ar forma un cuplu cu Lewis Hamilton

Kim Kardashian are o serie de cerințe de dating, iar Lewis Hamilton pare să îndeplinească multe dintre ele.

Ce "cerințe de dating" are Kim Kardashian. Vedeta ar forma un cuplu cu Lewis Hamilton

Zvonurile care o leagă pe vedeta americană Kim Kardashian de multiplul campion de Formula 1 Lewis Hamilton au adus în prim-plan lista de cerințe pe care reality star-ul o are pentru partenerii săi.

Lewis Hamilton a petrecut săptămâna trecută la Barcelona, odată cu revenirea Formulei 1 pe pistă pentru prima dată în 2026, în contextul celei mai mari schimbări de regulament din istoria sportului. Britanicul a stabilit cel mai rapid timp al săptămânii. Însă revenirea lui Hamilton în fruntea clasamentului nu este singurul motiv pentru care se află în atenția publicului. Conform celor de la The Sun, pilotul britanic ar avea o relație cu Kim Kardashian.

Potrivit publicației, vedeta în vârstă de 45 de ani ar fi făcut călătoria de la Los Angeles pentru un weekend romantic la Estelle Manor din Oxfordshire alături de starul F1, eveniment ce ar fi costat peste 120.000 de lire sterline. Un martor a povestit:

„Totul părea foarte romantic, Kim și Lewis au folosit toate facilitățile disponibile. Sosirea lui Kim a fost discretă. Era însoțită de doi bodyguarzi și a fost condusă direct în interior. O oră mai târziu, în jurul orei 16:00, Lewis a aterizat cu un elicopter și a intrat înăuntru, unde ceilalți oaspeți socializau”, a continuat sursa.

Lista de cerințe a lui Kim Kardashian

Aceste zvonuri apar după ce Kim a prezentat public lista ei de reguli pentru relații, după divorțul de rapperul american Kanye West, în cadrul seriei Hulu din 2024.

În emisiune, Kim a detaliat lung lista de cerințe pentru viitorul său partener, începând cu elementele de bază:

„Să mă protejeze, să lupte pentru mine, igienă bună, asta e de la sine înțeles, ar trebui să o dau la o parte chiar eu”.

Vedeta a continuat: „Dinți frumoși, spontan, amuzant, să fie iubit de prietenii și familia mea. Cineva care poate fi un model pentru copiii mei, mai ales ca băieții mei să-l admire. Fără bagaje grele, eu am destule. Mai înalt decât mine, cineva care iubește sportul, motivat, independent, care să nu fie lipicios și să aibă bun gust.”

Hamilton pare să se încadreze în multe dintre aceste criterii, iar vedeta a glumit și despre transformarea părului său în timp.

„Fără chelie. Dar, dacă sunt îndrăgostită, îți voi freca capul chel. Vorbim doar despre lista noastră de perfecțiuni.”

Pe măsură ce zvonurile continuă să circule, fanii urmăresc cu interes modul în care cei doi gestionează aparițiile publice. Kim, cunoscută pentru atenția la detalii și pentru standardele ridicate pe care le impune, pare să fi stabilit deja ce tip de bărbat poate fi alături de ea, iar Hamilton pare să bifeze multe dintre căsuțele acestei liste.

Hamilton și Kardashian se cunosc cel puțin din 2014, când au fost fotografiați împreună cu partenerii lor de atunci, Nicole Scherzinger și Kanye West. Lewis Hamilton a avut o relație cu solista trupei Pussycat Dolls între 2007 și 2015 și a fost asociat de-a lungul timpului cu vedete de prim rang precum Rihanna, Shakira și Sofía Vergara.

Kim Kardashian, care și-a finalizat divorțul de West în 2022, a fost ultima dată asociată cu starul NFL Odell Beckham Jr., deși relația lor s-ar fi încheiat în aprilie 2024.

Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: „Este o greșeală'

foto: Instagram

