Andreea Berecleanu a împlinit 47 de ani! Ce mesaj a transmis vedeta de ziua ei

Andreea Berecleanu are motiv de sărbătoare astăzi! Vedeta își celebrează ziua de naștere alături de familie și cei mai apropiați prieteni. Prezentatoarea TV se bucură astăzi de atenția tututor.

Andreea Berecleanu a fost copleșită de mesaje speciale și urări din partea celor mai apropiați prieteni încă de la primele ore ale dimineții. Prezentatoarea TV a repostat pe contul său de Instagram imaginile celor apropiați, care i-au urat un călduros „La mulți ani.”

Andreea Berecleanu a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare, în ziua în care a împlinit 47 de ani, o serie de imagini, printre care și una cu părinții săi. Tatăl prezentatoarei TV s-a stins din viață în anul 2017.

Andreea Bereclanu a povestit în podcast-ului „Lucruri Simple”, găzduit de Horia Brenciu , faptul că ea și mama ei s-au înțeles foarte bine încă din adolescență și chiar au avut realizări mărețe împreună. Prezentatoarea TV a spus cum a dat examenul pentru școala auto alături de mama ei. Dacă vedeta s-a descurcat suficient cât să treacă partea teoretică, se pare că mama ei s-a descurcat ceva mai bine.

„Eram atât de urâtă, întreab-o pe mama! Am dat examenul pentru carnetul auto odată cu mama, ea având 40 ani, eu 18. Mama, o tocilară, a luat tot, bine. Înseamnă că avea ceva talent. Dar sala a luat-o cu punctaj maxim. Eu am luat cu punctaj minim, fix ce aveam nevoie. În momentul în care am coborât din mașină, foarte repede, instructorii au crezut că eram băiat.”