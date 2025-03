Andreea Bănică trece prin clipe dificile după o accidentare. Anunțul făcut de artistă: „Durerile s-au mai diminuat”

Andreea Bănică, în vârstă de 46 de ani, trece printr-o perioadă dificilă din cauza unei accidentări la mână, care o obligă să fie în repaus și să urmeze un tratament cu infiltrații. Cântăreața a împărtășit recent cu fanii ei, prin intermediul rețelelor de socializare, detalii despre cum se simte și despre provocările cu care se confruntă.

Mâna vedetei este bandajată, iar în activitățile zilnice, Andreea Bănică nu se poate descurca singură. În acest context, ea a început un program de fizioterapie pentru a accelera procesul de vindecare.

„De două săptămâni mă chinui cu o mână care nu este funcțională și fără menajeră. Primele zile au fost foarte grele pentru mine, dar am înțeles că nu am ce să fac. Faptul că am început fizioterapia și că durerile s-au mai diminuat îmi dau speranța că mă voi recupera mai repede. Lucian mă ajută mult și acest lucru este foarte important pentru mine”, a spus Andreea pe rețelele de socializare.