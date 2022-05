Andreea Bănică, dezvăluiri despre motivul pentru care nu mai poate avea copii: „Mi-aș fi dorit trei”

Andreea Bănică se regăsește printre vedetele care au o relație foarte deschisă cu fanii și este cât se poate de sinceră cu ei. Cu toate că adoră să împărtășească veștile bune cu admiratorii de pe rețelele de socializare, artista a vorbit recent și despre situațiile dificile cu care se confruntă. Cântăreața a mărturisit că și-ar fi dorit să aibă trei copii, însă vârsta nu îi mai permite să rămână însărcinată.

Artista și soțul ei au împreună doi copii superbi, o fată pe nume Sofia , care îi seamănă perfect, dar și un băiat mai mic, Noah. Andreea se mândrește tot timpul cu ei, iar imaginile de familie din vacanțe sau din intimitatea casei adună zeci de mii de aprecieri. Totuși, fiind întrebată de mai multe ori dacă se gândește la un al treilea copil, vedeta a dezvăluit motivul pentru care nu mai ia în considerare o sarcină.

„Dacă aș mai fi avut 25 de ani sau 26 de ani, cu siguranță aș mai fi făcut un copil, pentru că mi-aș fi dorit trei copii. Am depășit această vârstă, chiar și 30 de ani am depășit, chiar și 40 de ani am depășit și atunci nu mai este cazul de un alt copil în viața noastră.”, a spus artista.