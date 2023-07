Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, au împlinit 4 ani de căsnicie: „E despre lucruri simple care devin neprețuite”

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează un cuplu de aproximativ 7 ani, iar în urmă cu 4 ani au pășit în fața altarului pentru a-și uni destinele. Cei doi au o relație tot mai strânsă pe zi ce trece, iar împreună cu fiica lor au o familie așa cum și-au dorit. Cu ocazia aniversării celor 4 ani de căsnicie, cei doi și-au făcut declarații de dragoste pe rețelele de socializare și s-au întors în timp, până la ziua nunții lor.

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, s-au căsătorit în 2019 și au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria. Cei doi formează o echipă în adevăratul sens al cuvântului și își împart responsabilitățile de familie. Ba mai mult, fosta prezentatoare TV și partenerul ei se susțin reciproc și nu ezită să își arate dragostea în fața tuturor.

Cu ocazia aniversării a 4 ani de căsnicie, atât Adelina Pestrițu, cât și Virgil Șteblea, au marcat evenimentul cu postări emoționante pe rețelele de socializare. Vedeta a postat câteva imagini din ziua în care și-au spus „Da”, alături de un mesaj emoționant și o declarație de dragoste pentru tatăl fiicei sale.

„Aproape 7 ani de relație, dar astăzi 4 de când am spus DA în fața lui Dumnezeu. Nu am primit un manual de instrucțiuni pentru asta, dar am învățat în toți acești ani că iubirea e ghidul care îți arată întotdeauna drumul cel bun. Nu e vorba despre cum să traiești în perfecțiune. Nimeni nu va reuși asta vreodată. E despre lucruri simple care devin neprețuite. Emoții care te fac să te simți apreciat și suficient. E despre bucuria de a te trezi zi de zi lângă cei dragi știind că atunci când ai mai mare nevoie, ei sunt acolo și te iubesc necondiționat. E despre familie! Atât! @steblea.virgil știi tu ce simt pentru tine, n-ai nevoie de declarații siropoase pe net 😂”, este mesajul transmis de Adelina Pestrițu pe contul ei de Instagram.