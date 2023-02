Adelina Pestrițu, mărturisiri despre operațiile ei estetice: „E important să ne simțim bine în pielea noastră”

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Vedeta are o comunitate care îi urmărește cu atenție proiectele profesionale în care este implicată.

Recent, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri de pe Instagram, Adelina Pestrițu a vorbit despre operațiile ei estetice. Fanii ei au avut o mulțime de curiozități despre acest subiect, iar vedeta l-a abordat deschis, dezvăluind care sunt intervențiile la care a apelat până acum.

„Am două intervenții: augmentare mamară și rinoplastie. Nu pot să spun că am un număr de intervenții pe care mi-l doresc să-l bifez anual, ajung în cabinetul medicului estetician de câte ori simt că este nevoie. Da, am (n.r: intervenție la buze), dar nu-mi place să exagerez, foarte rar intervin în privința lor, mai mult pe zona conturului. În cazul meu, operația de rinoplastie nu a fost doar de ordin estetic, ci și cu niște complicații la bază. S-au rezolvat niște probleme, dar știu că m-am dus tremurând ca o piftie, am fost super panicată, și înainte și după și vreo 3 luni după operație, dacă nu spre un an. După un an pot să spun că am văzut rezultatul final pentru că am apelat la metoda tradițională, nu la laser”, a povestit Adelina Pestrițu.