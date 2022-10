Adda, mesaj dur în privința abuzului din mediul online: „Am renunțat la o mare parte a vieții”

Adda este una dintre vedetele foarte active în mediul online, care împărtășește cu fanii săi fiecare bucurie, dar și ultimele noutăți din viața ei. Artista este cât se poate de deschisă cu comunitatea ei de pe Instagram, însă a recunoscut că se confruntă de multe ori și cu reacții negative și descurajante.

Cântăreața a decis să spună lucrurilor pe nume și să transmită un mesaj dur referitor la abuzurile care au loc în mediul online. Adda a tras un semnal de alarmă, supărată fiind pe cei care o judecă și îi transmit comentarii nesolicitate și răutăcioase. Astfel, artista a răbufnit pe rețelele de socializare la adresa celor care consideră că își permit să arunce cu vorbe în persoanele publice.

Artista a explicat pe internet că a fi persoană publică nu este atât de frumos pe cât pare uneori din exterior. Vedeta a precizat că se confruntă cu comentarii jignitoare și este adesea pusă la colț pentru alegerile sale personale de către internauți.

De ce are voie toată lumea să își facă conturi? De ce au voie toți să activeze, fără să fie testați psihologic înainte?! Pentru că abuzurile nu sunt referitoare la MESERIA NOASTRĂ. Suntem abuzați pentru felul în care ARĂTĂM, TRĂIM, LUBIM, NE ÎMBRĂCĂM, MÂNCĂM… „

„Am și eu o întrebare, pentru un prieten… gen există, cu adevărat, o poliție a online-ului? Zilnic, persoanele publice sunt abuzate verbal. Zilnic. Toate! Ironizate, înjurate, batjocorite, uneori și amenințate. Ar trebui să stăm pe la poliție cu plângeri, non stop. Există lege pentru asta? Real vorbind?

De asemenea, vedeta a subliniat faptul că a fi persoană publică nu le oferă celorlalți dreptul de a-și da cu părerea referitor la viața personală. Ba mai mult, Adda a insistat pe faptul că abuzul în mediul online este o problemă reală și îngrijorătoare, cei abuzați fiind toți deținătorii de conturi pe rețelele de socializare.

„EȘTI PERSOANĂ PUBLICĂ, ÎȚI ASUMI” FALS! Când am muncit ani de zile să putem să ne facem MESERIA ONORABIL. Când am renunțat la o mare parte a vieții noastre, ca să lăsăm ceva în urma noastră, pentru oameni. Nu am semnat un contract în care scria: acceptăm să fim luați la perpulis de toți cei care simt nevoia să arunce cu rahat!

NU DOAR PERSOANELE PUBLICE SUNT ABUZATE! Sunt abuzați toți cei care au conturi, pentru ca toți cei care activează pe online pot abuza!”, a scris Adda în mediul online.