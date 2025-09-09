Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, momente emoționante în prima zi de școală a fiului lor: „Culoare și veselie”

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au trăit emoții deosebite în prima zi de școală a fiului lor, Alexandru, care a pășit într-o nouă etapă la doar 6 ani, alegând un liceu privat pentru începutul ciclului primar.

Lavinia Pîrva, emoționată în prima zi de școală

Părinții l-au însoțit la festivitatea de deschidere, un eveniment plin de culoare și voie bună, așa cum a povestit chiar vedeta pe Instagram.

„Prima zi din noul an de școală a fost ca o poveste. La intrare, copiii au fost întâmpinați de două personaje pe picioroange, în costume strălucitoare, care au adus culoare și veselie. Emoțiile s-au transformat în zâmbete, iar începutul de drum a căpătat strălucirea unei adevărate sărbători”, a scris Lavinia Pîrva, împărtășind și mai multe fotografii cu micuțul Alexandru.

Și Ștefan Bănică a surprins momentele speciale, publicând pe rețelele de socializare un video în care îl aplaudă și îl susține pe fiul lor de la distanță, alături de soția sa, vizibil emoționați. Cei doi părinți au adoptat un look relaxat, în timp ce Alexandru purta uniforma școlii private, semn că familia a optat pentru o educație într-o instituție privată, nu la stat.

Școala aleasă, Liceul Teoretic „Școala Mea', este una dintre cele mai apreciate unități de învățământ privat din Capitală, frecventată și de copii ai altor persoane publice, precum fiica jurnalistei Alessandra Stoicescu. Taxele școlare sunt considerabile, cu costuri care ajung până la 12.800 de euro pe an, incluzând școlarizarea, fondurile pentru materiale și programele educaționale, serviciul opțional de alimentație și taxele administrative.

Dezvăluiri despre rolul de mamă

Într-un interviu anterior, Lavinia Pîrva a vorbit despre mândria și bucuria de a fi mamă pentru Alexandru, povestind cu umor cum băiețelul se laudă peste tot că este fiul lui Ștefan Bănică.

„Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: ‘Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?’… Apoi la magazin, întreabă: «Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?’. Când i s-a spus că nu, el a continuat: ‘Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?'”, a povestit Lavinia, zâmbind la felul în care fiul lor se mândrește cu tatăl său.

În cadrul podcastului găzduit de Teo Trandafir, Lavinia a explicat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale. „Mă simt complet împlinită cu un singur copil', a mărturisit artista, adăugând că această alegere reflectă modul în care și-a imaginat dintotdeauna familia.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie?’ Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo'.

Foto: Instagram

