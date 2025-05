Lavinia Pîrva, mesaj emoționant pentru fiul ei, Alexandru, de ziua lui de naștere: „De șase ani, fiecare zi începe și se termină cu gândul la el”

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au sărbătorit un moment special din viața lor de familie: fiul lor, Alexandru, a împlinit 6 ani. Artista a profitat de această ocazie pentru a-i dedica un mesaj emoționant în mediul online, însoțit de câteva imagini de la petrecerea aniversară.

Ziua de naștere a lui Alexandru a fost sărbătorită cu fast, iar părinții s-au asigurat că cel mic se va bucura din plin de această zi. Un tort impresionant și o atmosferă plină de veselie au fost doar câteva dintre surprizele pregătite pentru el. Lavinia Pîrva a ales să împărtășească o parte din acest moment intim cu publicul, postând fotografii cu fiul lor și cu soțul ei.

View this post on Instagram

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din lumea mondenă, iar povestea lor de dragoste este un exemplu de armonie și respect reciproc. Cei doi sunt părinții lui Alexandru, care le aduce o bucurie imensă.

În cadrul podcastului, Lavinia a explicat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale. „Mă simt complet împlinită cu un singur copil”, a mărturisit artista, adăugând că această alegere reflectă modul în care și-a imaginat dintotdeauna familia.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie?’ Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.