Covorul roșu la SAG Awards 2025: vedetele care au impresionat cu ținutele lor

Covorul roșu la SAG Awards 2025 a fost doar una dintre atracțiile serii în care sindicatul actorilor își celebrează reușitele. Cea mai importantă ceremonie de premiere înainte de Oscaruri și cea despre care se spune că dă tonul și indiciile pentru cele mai importante premii ale industriei a avut loc la Los Angeles Shrine Auditorium and Exposition Hall și a fost găzduită de Kristen Bell, ea însăși o apariție rafinată într-o rochie Armani Prive Couture ss 2025, o colecție parcă făcută anume pentru covoarele roșii ale marilor evenimente.

Premiile au mers cu precădere către seria Shogun, dar și Only Murders In The Building s-a bucurat de succes. Timothée Chalamet și Demi Moore și-au adjudecat trofeele pentru cei mai buni actori, Chalamet ținând și un discurs impresionant despre măreția la care aspiră atunci când se angajează în proiecte. Iar veterana Jane Fonda a fost recompensată pentru întreaga sa carieră, una cu adevărat impresionantă, întinzându-se pe decenii și fiind marcată de un număr uriaș de roluri incredibile. Fonda, în acord cu activismul care i-a caracterizat întreaga activitate, a ținut și un discurs prin care a făcut apel la empatie și a câștigat, din nou, aplauzele publicului.

Cât despre cele mai bune ținute feminine pe covorul roșu la SAG Awards 2025, acestea au fost aproape prea multe ca să fie enumerate aici, dar le vezi în galeria alăturată. O mențiune specială merită Zoe Saldana într-o spectaculoasă rochie Saint Laurent by Anthony Vacarello din catifea neagră, cu o floare uriașă pe umăr, și bijuterii Cartier. O altă apariție fabuloasă a fost Cynthia Erivo, care și-a continuat seria reușitelor de pe covoarele roșii ale marilor premii ale industriei cu o impresionantă rochie argintie Givenchy Couture by Alexander McQueen.

Pentru că menționasem deja că Armani Prive a fost unul dintre brand-urile preferate de celebrități pe covorul roșu la SAG Awards 2025, pe lângă Kristen Bell trebuie menționate și aparițiile lui Michelle Yeoh, splendidă ca (aproape) de fiecare dată, Kerry Washington, dar și Anna Sawai. Nivelul atelierelor Armani atunci când vine vorba despre rochii de gală realizate cu atenție și cea mai mare dibăcie este de neegalat, iar siluetele clasice alese de Giorgio Armani funcționează invariabil.

O apariție foarte corectă pe covorul roșu la SAG Awards 2025 a avut și Selena Gomez, care a ales o rochie neagră Celine by Hedi Slimane, accesorizată cu sandale cu barete fine Jimmy Choo. Ne-a plăcut și Elle Fanning în Loewe, o rochie al cărei bust din catifea ne-a amintit că e cazul să luăm în considerare acest material pentru ocazii speciale, dar și Nicola Coughlan în Dior a fost impecabilă.

Printre ținutele mai neașteptate, dar câștigătoare, se numără cea Louis Vuitton, inspirată de Space Age, purtată de Danielle Deadwyler, dar și rochia roșie Miu Miu, accesorizată cu mai multe broșe în zona bustului, purtată de Hannah Dodd. Ne-au mai plăcut și Marissa Bode în Tony Ward Couture, accesorizată cu bijuterii Mikimoto, dar și Keri Russell în Zuhair Murad, Aquazzura și Boucherer, precum și Moeka Hoshi, într-o rochie Vuitton care seamănă cu cele realizate recent de casa Schiaparelli, dar care seamănă cu un model clasic Balenciaga, într-o nuanță incertă de gri/violet.

