Selena Gomez, în lacrimi pe internet din cauza deportărilor ordonate de Donald Trump. Ce a povestit vedeta: „Toți oamenii mei sunt atacați”

Selena Gomez este profund afectată de deportările în masă ale imigranților ilegali ordonate de Donald Trump. Într-un videoclip postat pe Instagram (și șters ulterior), actrița din „Only Murders in the Building”, care are origini mexicane, a izbucnit în lacrimi, spunând: „Toți oamenii mei sunt atacați, copiii.”

„Nu înțeleg. Îmi pare atât de rău. Aș vrea să pot face ceva, dar nu pot. Nu știu ce să fac. Voi încerca totul, promit”, a adăugat artista.

Pe Instagram Stories, Gomez a adăugat mesajul „Îmi pare rău” însoțit de un steag mexican. Cu toate acestea, videoclipul a fost șters ulterior, deoarece Selena a recunoscut că nu a primit un răspuns favorabil.

„Se pare că nu este în regulă să arăți empatie pentru oameni”, a scris ea într-o postare ulterioară, care a fost și ea ștearsă.

Cu toate acestea, Gomez a primit sprijin din partea fanilor săi pe platforma X.

„Selena arată umanitatea pe care mulți oameni nu o au”, a scris cineva.

„Felul în care face tot ce poate pentru a ajuta oamenii și totuși primește atâta ură. Mă face să-mi fie greață”, a comentat un alt utilizator.

„Este cu adevărat sfâșietor”, a adăugat o a treia persoană.

Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, a prioritizat eliminarea imigranților ilegali din SUA încă de la învestirea sa ca președinte, pe 20 ianuarie. Potrivit Page Six, ICE (Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor) a arestat vineri 593 de persoane aflate ilegal în SUA.

Raidurile s-au extins sâmbătă în Los Angeles, iar surse au declarat pentru The Post că migranții au fost transportați în centre locale de detenție ICE, în așteptarea deportării. Aproximativ 286 de persoane au fost arestate sâmbătă și alte 950 duminică, în timpul raidurilor din orașe mari, inclusiv Miami, Chicago și Newark, conform BBC.

Nu este prima oară când Selena Gomez abordează problema imigrației. Într-un articol de opinie publicat în revista Time în octombrie 2019, artista a declarat:

„Imigrația fără documente este o problemă la care mă gândesc în fiecare zi și nu uit niciodată cât de binecuvântată sunt că m-am născut în această țară datorită familiei mele și grație circumstanței.”

Ea a explicat că se simte „speriată” pentru țara sa atunci când vede „dezbaterile aprinse despre imigrație.” La acea vreme, Selena a subliniat că legile imigrației din SUA sunt „defectuoase” și a reamintit că „țara noastră a fost formată de oameni care au venit aici din alte țări.”

Recent, Selena Gomez a anunțat logodna cu iubitul ei, producătorul muzical Benny Blanco.

„Pentru totdeauna începe acum”, a scris vedeta din Emilia Pérez în descrierea unei serii de fotografii în care își etalează inelul de logodnă cu diamant.

Cei doi sunt împreună de mai bine de un an. În decembrie 2023, Selena a confirmat relația, dezvăluind că ea și Benny erau împreună de șase luni înainte de anunțul oficial. Reacțiile fanilor au fost împărțite, unii amintind de legătura profesională dintre Blanco și fostul iubit al Selenei, Justin Bieber.

Cu toate acestea, cântăreața și-a apărat relația, afirmând pe rețelele sociale că Blanco este „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro