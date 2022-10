Speak și Cristina Ștefania au plecat în vacanță: „Cred că am ajuns în paradis”

Speak și partenera lui, Cristina Ștefania, alături de care formează un cuplu de cinci ani, se relaxează într-o vacanță departe de România. Cei doi sunt încântați această călătorie și au împărtășit acest lucru și cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare.

Pe contul personal de Instagram, Speak a făcut câteva declarații despre vacanță. Artistul și partenera lui au ajuns pe o insulă, însă nu a dezvăluit destinația, semn că își doresc, cel puțin pentru moment, să mai păstreze misterul în rândul fanilor.

„ D eci am ajuns, gata. Am ajuns cu șoareca pe insulă, nu ne întrebați cum se numește, ceva extraordinar până acum. Vă ținem la curent dacă vă întrebați ce facem. Facem bine”, a transmis Speak pe Instagram.

„Cred că am ajuns în Paradis”, a mai scris Cristina Ștefania.

Speak a împlinit pe 24 octombrie 36 de ani. Cristina Ștefania, logodnica lui, i-a transmis cu ocazia asta un mesaj emoționant pe Instagram, însoțit de două fotografii cu cei doi în ipostaze tandre.

„Mai sunt câteva ore până la ziua ta, dar nu mai am răbdare să-ți spun LA MULȚI ANI!💕 Sunt mândră de tot ce însemni, de tot ce ești și de tot ce faci. În fiecare an de ziua ta realizez că de fapt tu ești un cadou pentru mine.

Ești un om minunat și as vrea să aibă toată lumea ocazia să cunoască și să aibă în viața lor un om ca tine pentru că ești SPECIAL.

Te iubesc, la mulți ani!”, a fost mesajul scris Cristina Ștefania.