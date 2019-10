Sore, declarații exclusive despre debutul său ca regizoare, pentru videoclipul „Cum să mă las”

Sore a lansat aseară o nouă melodie, „Cum să mă las”, videoclipul piesei fiind regizat tot de către artist. Lansarea videoclipului a avut loc în atmosferă de cinema, la Grand Entertainment, din Băneasa Shopping City, alături de 150 de persoane apropiate artistei, familie, prieteni și colegi din industria muzicală.

Invitații au avut parte de o surpriză. Aceștia au văzut următorul videoclip nelansat încă pe care artista îl va scoate la lumină abia peste câteva săptâmani și căruia îi semnează tot ea scenariul și regia.

Cu prilejul lansării noului videoclip, am vorbit cu Sore despre inspirația pentru această piesă, Social Media și provocările pe care le-a avut ca artistă.

ELLE: Ce te-a determinat să îți lansezi o nouă piesă sub formă de scurtmetraj?

Sore: Visul de a regiza există de foarte mult timp, încă de când am dat admiterea la Regie, însă viața m-a purtat spre actorie, în prima fază, și probabil apoi nu am mai avut suficient curaj. Însă pentru scurtmetrajul acesta muzical, parcă a venit inspirația de undeva de sus. M-am trezit într-o dimineață cu tot conceptul în minte, l-am pus pe hârtie și echipa mea mi-a dat curajul, ei au fost convinși că voi reuși să exprim tot ceea ce am compus. Și le mulțumesc tare pentru asta, mă bucur pentru că mi-am îndeplinit un vis.

ELLE: A fost mai greu să iți transmiți ideea printr-un scurtmetraj?

Sore: Eu consider că a fost mai buna abordarea astfel, scurt metrajul prezintă doua melodii legate de momente de narațiune care încheagă perfect mesajul. Cea de-a doua melodie se va lansa și ea curând, iar intenția mea este să continui povestea și prin viitoarele piese/clipuri pe care le voi lansa. Îmi place să îi ofer muzicii mele o altfel de abordare față de cum este obișnuit publicul, să creez un context, o emoție, să ajut privitorul să reflecteze asupra experiențelor proprii.

ELLE: Care este mesajul din spatele clipului „Cum să mă las” pe care l-ai regizat?

Sore: “Cum să mă las” lansează o întrebare în fiecare dintre noi… fie că este vorba despre un viciu fizic sau unul sufletesc, fiecare dintre noi își dorește să se lase de “ceva”, fie ele energii negative, fumat sau relație de iubire. Clipul prezintă ciclicitatea în care ne învârtim toți în momentul în care suntem prinși în trecut și depedența, repet, e la nivel metaforic și concluzia clipului, cadrul de la final când eu intru într-o celulă, sugerează că noi suntem singurii responsabili pentru cât de mult ne afectează ceea ce simțim, noi oferim durerii/dependenței puterea de a ne ține captivi. Continuarea o veți vedea în videoclipul piesei “Lângă tine”, vine foarte, foarte repede.

ELLE: Care a fost sursa de inspirație?

Sore: M-am inspirat și din ceea ce am trăit, dar și din poveștile oamenilor din jur. De altfel, melodia am compus-o împreună cu Florian Rus și Șerban Cazan, iar conceptul l-am gândit astfel încat povestea din “Cum să mă las” să fie continuată de “Lângă tine”. Am vrut ca la final, după ce publicul va fi văzut cele două clipuri, cu tot cu intro-urile narate, indiferent de natura greutății pe care o poartă pe umeri, să își reamintească de faptul că puterea este în noi.

ELLE: Care sunt provocările pe care le-ai avut până acum ca artistă?

Sore: Fiecare piesă nouă, fiecare clip nou și inclusiv fiecare concert reprezintă o provocare, pentru că trăim într-o eră în care consumerismul este major, lumea uită și se plictisește repede, iar treaba noastră ca artiști este să fim coerenți, însă să ne reinventăm sau să surprindem des. Ori treaba asta este bună și pentru mine ca om, îmi place evoluția și îmi place să descopar lucruri noi în mine. Cred că provocarea cea mai mare, realmente vorbind, atât uman cât și profesional, a fost după ce am devenit mamă. Aveam panica să nu se schimbe nimic din punct de vedere profesional, să nu fiu percepută altfel doar pentru că devenisem mama, dar totodată simțeam că totul se schimbase în mine, de la cum percepeam lucrurile, la cum le gestionam. Această panică m-a determinat să pornesc într-o călătorie mai profundă, să încerc să mă înțeleg și să îmi dau seama cine sunt cu adevărat în această noua etapă a vieții mele. Cred că am fost un pic dură cu mine, critică, mai degraba, pentru că din dorința de a mulțumi, am uitat să mă mulțumesc, în primul rând. Dar am trecut și de acea perioadă, iar în ultimul an și ceva am îmbrățișat viața pe care o am, am reușit să fiu sinceră cu mine și cu publicul meu, iar treaba asta s-a văzut și nu pot decât să mă bucur de faptul că nu mi-a mai fost teamă.

ELLE: Spuneai că în anumite perioade ale vieții noastre, cu toții ne putem la zid. Care a fost cea mai grea experiență pe care ai întâmpinat-o până acum?

Sore: Eu sunt un om critic cu mine, atunci când ceva nu funcționează, instinctul este să mă învinovățesc. Ori de aici a plecat cumva și conceptul clipurilor, sunt convinsă că nu-s singura în postura aceasta. Am vrut să dau mai departe ce am învățat și să-mi reamintesc de fiecare dată atunci când uit. Din fericire, n-am trăit experiențe marcante, dar am trăit momente care au contribuit la formarea mea.

ELLE: Cum te-a schimbat faptul că ai devenit mamă și cum ți-a influențat cariera?

Sore: Deși, la început nu am știut cum să gestionez profesional această nouă „eu”, probabil și pentru ca aveam doar 26 de ani și dintr-o dată, lumea mă vedea o femeie în toata firea, încet încet, luând lucrurile cu calm și răbdare, mi-am dat seama că presiunea pe care o simțeam era doar presiunea pe care eu singură mi-o puneam pe umeri. Oricum, simt că și în vizorul public, pentru că m-am maturizat odată cu momentul în care am devenit mamă, am caștigat mai mult respect, să-i spun? Gândul ca, în viitor, copilul meu va cauta să vadă ce a facut mama lui, m-a făcut să fiu mai responsabilă și mai atentă cu ceea ce comunic profesional, am cautat să livrez calitate înainte de cantitate tocmai pentru ca Erin din viitor să poată fi mândră.

ELLE: Cum faci față presiunii din mediul online? Care este relația ta cu social media?

Sore: Sunt foarte activă pe Social Media, îmi și place foarte mult, dar simt, ca noi toți de altfel, presiunea like-urilor care reprezintă, cumva, o confirmare. Deși uneori spunem că nu ne pasă, eu cred că ne mințim. A ajuns atât de mare etalon SM în industria în care activez, încât ea și devine barometru al autenticității, al likeness-ului, al conținutului. Pentru că, în definitiv, noi ca artiști ne adresăm publicului, iar dacă publicul este interesat de ceea ce facem în SM, este o confirmare că ne adresăm cum și cui trebuie.

ELLE: Ce sfat le-ai da tinerelor care vor să aibă o carieră în muzică? Dar celor care vor o carieră în actorie?

Sore: Le pot spune doar că talentul e important, însă puterea de muncă și ambiția cântăresc mult mai mult. Să nu renunțe la visul lor, indiferent de hop-uri.

ELLE: Plănuiești în viitorul apropiat să mai lansezi un scurtmetraj?

Sore: Da! Categoric! Și vă astept la noua proiecție.

