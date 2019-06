Sophie Turner s-a distrat la petrecerea burlăcițelor alături de fosta sa colegă de platou, Maisie Williams

Sophie Turner și Joe Jonas s-au căsătorit în Las Vegas, la începutul lunii mai, însă fanii cred că festivitățile pentru cea de-a doua nuntă urmează să-i ia prin surprindere. Sophie a fost văzută alături de mai multe prietene, inclusiv fosta ei colegă de platou, Maisie Williams, luând un avion privat din Londra către Spania, în urmă cu trei zile. Destinația aleasă a fost Benidorm, un oraș mic din Spania, locație dezvăluită de prietena lui Sophie, Maddie Spalding, pe Instagram. Fetele s-au fotografiat atât pe pistă, cât și la bordul avionului.

„Nu putem avea lucruri drăguțe. Întregul avion ne-a răsfățat cu McDonald’s și băuturi când am decolat. Binecuvântată fie inima însoțitorului de zbor”, a scris una dintre prietenele lui Sophie, Blair Noel Croce. După ce au aterizat în Spania, fetele s-au îndreptat către hotel și au petrecut seara la barul de pe acoperiș, îmbrăcate în halate asemănătoare, încă un detaliu care i-a făcut pe fani să creadă și mai tare că Sophie a găzduit petrecerea burlăcițelor.

@fryderthe13th My friend Maisie Williams and Sophie Turner are patru in Benidorm Spain i am very happy for them pic.twitter.com/78cCrKh72R

— Maisie Sweet (@FanAlexandru) 10 iunie 2019