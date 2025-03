Smiley și Pavel Bartoș, detalii neștiute despre experiența de prezentatori TV la Românii au talent: „Cea mai valoroasă este prietenia noastră”

De 15 ani, Smiley și Pavel Bartoș se bucură de o prietenie autentică, umor și o chimie perfectă pe scenă, reușind să aducă bucurie în casele românilor. Cei doi artiști au construit o relație solidă care depășește cu mult cadrul profesional, fiind mai mult decât simpli colegi de platou.

Carismatici și mereu spontani, Smiley și Pavel formează un duo inconfundabil, apreciat pentru naturalețea, respectul reciproc și complicitatea care i-au transformat în cel mai îndrăgit cuplu de prezentatori din televiziunea românească. Farmecul lor vine dintr-o conexiune autentică, bazată pe sinceritate și o prietenie care a trecut testul timpului.

Într-un interviu recent, vedetele PRO TV au demonstrat încă o dată că relațiile solide pot rezista chiar și în lumea efervescentă a showbiz-ului și că prietenia reală este un ingredient esențial al succesului pe termen lung.

„Așa a fost norocul nostru, să fim puși unul lângă celălalt, fără să fi lucrat în prealabil împreună sau fără să bănuim ce se poate lega între noi. Mona Segall, producătoarea primelor sezoane „Românii au talent”, este cea care a simțit compatibilitatea dintre noi și a avut viziunea acestui cuplu de prezentatori. Rolul nostru în emisiune a crescut în timp și a luat chipul și asemănarea relației dintre noi, pentru că, pe măsură ce lucram împreună, ne veneau idei noi, ne distram din ce în ce mai bine și transmiteam asta cu fiecare secundă de emisie. Îmi amintesc că felul în care noi interacționam, momentele din culise la vederea numerelor concurenților, comentariile și glumele noastre erau dintre cele mai viralizate și apreciate, astfel că noi doi am fost primii prezentatori din întreaga rețea de emisiuni Got Talent din lume cu o pondere atât de mare de acțiune, dialog și rol în emisii. Și asta s-a născut firesc, pentru că relația dintre noi s-a dezvoltat și a ajuns într-un punct de compatibilitate, de cunoaștere reciprocă, de distracție la unison încât cuplul nostru a devenit un TOT, un personaj principal, alături de jurați și de concurenți. Și dincolo de acest rol născut sub ochii telespectatorilor, cea mai valoroasă este prietenia noastră, care s-a născut tot sub ochii lor, dar a crescut și dincolo de ei.”, a spus Smiley pentru revista VIVA!

„Aici a fost meritul Monei Segall, ea a văzut în noi doi cuplul perfect. Deși și noi ne-am mirat la început. Dar, la două minute după ce ne-am cunoscut, ne-am dat seama de ce. Probabil că asta se și dorea, eram doi oameni din două lumi, nu neapărat total diferite, eu venind din lumea teatrului, a actoriei, el venind din lumea muzicii, a producției muzicale. Ceea ce s-a ‘pupat’ perfect, deoarece la Românii au talent vin oameni din toate domeniile și toate sferele de activitate. Iar pentru noi, toate astea au venit mănușă. Cumva am unit aceste două lumi și, în cei 15 ani, probabil că am unit vreo 5″., a declarat Pavel Bartoș în cadrul aceluiași interviu.