Smiley a fost oprit și amendat de poliție. Ce a declarat artistul?

În această seară Smiley a relatat pe conturile sale de socializare că a fost amendat de către poliție pe Autostrada București-Constanța, după ce a fost prins că circula cu 153 de kilometri la oră, informează Digi24. Artistul s-a ales cu o amendă de 580 de lei.

În urma filtrelor desfășurate de Poliția România, Smiley a fost testat și antidrog, iar testul a ieșit negativ. Artistul în vârstă de 37 de ani a spus că îi pare rău că oferă un exemplu prost și că este o persoană care respectă regulile. Fanii i-au apreciat gestul de sinceritate. „Aș vrea să aflați asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce vă îndemn pe toți să faceți pentru siguranța, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a scris Smiley pe Facebook.

Momentul în care Smiley a fost oprit de poliție și supus testului antidrog a fost filmat. Întrebat de reporteri dacă acesta se întreba către mare, artistul a răspuns că da. A spus că este pentru prima dată când a fost supus unei astfel de proceduri. De asemenea, el se afla în mașină alături de Gina Pistol, partenera lui.

Ministerul Afacerilor Interne a reacționat rapid la mesajul artistului, spunând că are termen de 15 zile în care poate plăti jumătate din minumum prevăzut de lege. În spirit de glumă, Ministerul Afacerilor Interne a făcut referire și la celebra piesă a artistului, Pierdut Buletin. „Dragă Smiley, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată…ca și amenda primită astăzi. Ai termen 15 zile să poți plăti jumătate din minimum prevăzut de lege. P.S. Privește partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul.”

