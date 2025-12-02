Simona Halep, criticată dur pe internet după ce s-a aflat ce prețuri există la hotelul sportivei pentru pachetele de Revelion: „La banii ăștia petrec în Elveția”

Simona Halep și-a consolidat în ultimii ani poziția sa în sectorul hotelier, investind atât în Poiana Brașov, cât și pe litoralul românesc, transformându-și afacerile într-un exemplu de lux accesibil pentru cei cu buget generos. Printre proprietățile sale, hotelul din Poiana Brașov se remarcă prin facilități extinse: saună, sală de fitness, restaurant, room service și chiar un club de noapte, toate concepute pentru a oferi o experiență completă oaspeților.

Ce oferte de Revelion are hotelul Simonei Halep de la munte

Ofertele pentru Revelion, însă, au stârnit reacții aprinse. Cazarea pentru o singură noapte în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie ajunge la 3.575 de lei, ceea ce înseamnă că un sejur de patru nopți costă aproximativ 14.300 de lei, echivalentul a aproape 3.000 de euro. Pentru camerele Signature Grand Suite, sumele urcă și mai mult, ajungând la 20.800 de lei pentru același interval. Astfel, doar cei dispuși să investească serios în lux se pot bucura de atmosfera de la Poiana Brașov.

Publicul nu a rămas indiferent. Pe pagina de Facebook a hotelului, comentariile variază de la uimire la critici directe.

„Ce prețuri mari”, „3100 de euro camera standard??? Pe bune???” sau „Se poate plăti și cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți… Dubai sau Coasta de Azur sunt pantaloni scurți…” sunt doar câteva dintre reacțiile celor care au fost surprinși de tarife. Unele mesaje sunt chiar mai directe: „Cred că sunteți bolnavi cu așa prețuri, unde vă credeți, vreți să vă procopsiți repede, rușine” sau „La banii ăștia petrec în Elveția la ski”.

În ciuda prețurilor ridicate, pachetul de Revelion include mai multe beneficii: petreceri tematice, room service, mic dejun tip bufet continental sau italian și produse gratuite în baie. Camerele sunt complet utilate cu aer condiționat, birou, minibar, televizor cu ecran plat și baie proprie cu duș. Lenjeriile și prosoapele sunt incluse, iar fiecare detaliu reflectă atenția la confortul oaspeților.

Localizarea hotelului adaugă un plus de atractivitate: la doar 11 km de The Black Tower și Piața Sfatului, cu Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav la 21 km, locația este convenabilă pentru cei care doresc să combine luxul cu accesul facil la atracțiile turistice.

Deși experiența oferită este una completă și exclusivistă, sumele afișate pentru sărbătorile de iarnă au provocat dezbateri aprinse în mediul online, între cei care apreciază serviciile de top și cei care consideră că prețurile sunt exagerate, comparându-le cu destinații internaționale precum Dubai sau Spania.

Simona Halep, decizie inedită după retragerea din tenis

La începutul lunii februarie, Simona Halep a făcut publică decizia de a se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

Simona Halep are o nouă pasiune: golful. Din acest motiv, sportiva a decis să îți achiziționeze o casă exact lângă un teren de golf profesionist aflat în apropiere de București.

„M-am hotărât să cumpăr o casă, o căsuţă aş putea să spun. Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă Bucureşti, să avem un teren de golf cu toate facilităţile”, mai spus Simona Halep citată de as.ro.

