Simona Halep a împlinit 34 de ani. Ce mesaj i-a transmis public Nadia Comăneci

Simona Halep a împlinit 34 de ani pe 27 septembrie. Mai multe personalități i-au transmis urări de bine cu ocazia zilei sale de naștere, printre care și Nadia Comăneci. Legenda gimnasticii românești a surpris-o pe sportivă cu un mesaj special.

Nadia Comăneci, mesaj pentru Simona Halep de ziua ei de naștere

Mai multe vedete din România au ales să îi facă urări Simonei Halep în ziua în care a împlinit 34 de ani. Printre aceste celebrități s-a numărat și Nadia Comăneci, care i-a făcut o urare emoționantă sportivei. Mesajul ei a fost însoțit de o imagine inedită cu cele două.

„La mulți ani, dragă Simona Halep!”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci pentru Simona Halep.

Simona Halep, confesiuni după retragerea din tenis

La începutul lunii februarie, Simona Halep a făcut publică decizia de a se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

Pentru foarte mulți, a fost surprinzătoare decizia Simonei Halep de a încheia o carieră demnă de admirat în tenis, reușind să câștige două titluri de Grand Slam și ocupând primul loc în ierarhia WTA timp de 64 de săptămâni. În cadrul unui interviu acordat recent, Simona Halep a făcut o serie de confesiuni despre decizia ei de a se retrage din tenis, precizând că a fost precum o eliberare pentru ea.

„Pentru mine a fost o eliberare, a fost o relaxare totală, am fost obosită, am avut o reacție corporală, m-am spuzit la buze foarte, foarte tare, cred că a fost și totul prea emoțional acolo, pe teren. Nu eram 100% pregătită să anunț retragerea, dar așa am simțit în timpul meciului, pentru că a fost prea greu ca să mă mai gândesc să continui și cam atât. Adică nu a fost un gol sau ceva, a fost o eliberare”, a spus Simona Halep pentru GSP.

Prin ce schimbări a trecut Simona Halep de când s-a retras din tenis

Simona Halep a recunoscut că viața ei a trecut prin mai multe schimbări după retragerea din tenis, acum reușind să aprecieze mult mai mult timpul liber. Sportiva încă se obișnuiește cu ideea de a fi spontană și de a nu mai urma în fiecare zi un program riguros.

„Mai spontană și am început să învăț să nu mai plănuiesc. Aveam obiceiul de a plănui fiecare zi și nu prea îmi ieșeau pentru că nu e ca la tenis. Depinde și de alți oameni de pe lângă mine și am început să renunț la acest lucru, dar încă mi-e greu, recunosc. Sunt multe tabieturi pe care le aveam ca sportiv de performanță și se răsfrâng acum și în viața de zi cu zi. Dar sunt într-un lucru permanent și sper să reușesc să descopăr în totalitate ceea ce-mi place, ceea ce vreau să fac și cum îmi place să trăiesc. Încă nu am ajuns la nivelul să știu perfect”, a mai declarat Simona Halep.

Foto: Profimedia, Hepta

