Andreea Ibacka, confesiuni despre schimbările recente din viața ei de familie: „Este o nouă etapă cu care nu ne-am obișnuit încă, recunosc…”

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Andreea Ibacka, confesiuni despre schimbările din viața ei de familie

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko, în vârstă de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit despre cum s-a schimbat începând din această toamnă viața ei alături de cei doi copii. Mai exact, Namiko a început primul an de școală, iar Tiago a revenit la grădiniță.

„Namiko tocmai ce a început școala de două săptămâni. Și este amazing pentru noi toți. Este o nouă etapă cu care nu ne-am obișnuit încă, recunosc. Chiar dimineața a fost prima zi în care am întârziat un pic: 5 minute. Dar așa presiune a pus pe umerii mei faptul că nu m-am descurcat. Am foarte multe pregătiri dimineață: pachețel, ghiozdan alături de ea, desigur, geanta de înot, geanta de antrenament, du niște schimburi la bunica. Că bunica o ia la prânz și trebuie să aibă pe ce pune mâna. Și, ce să zic, 5 minute dimineața dacă te decalezi, prinzi traficul ăla nasol. Și cu asta trebuie să ne obișnuim noi acum. Asta e principala luptă, dar important e că mergem cu entuziasm”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că fiica ei a avut unele emoții pentru că acum merge la școală, însă este convinsă că Namiko se va obișnui repede.

„Prima zi de școală ne-a pus capac tuturor. Și-a dorit foarte mult să fim alături de ea și am fost și cu bunicii acolo, toată familia, chiar și pe cel mic l-am învoit de la grădiniță câteva ore ca să ne însoțească. Și cumva era destul de greu, am văzut, să se desprindă de familie și să se integreze în noul ei colectiv. Dar, încet, încet, o las în ritmul ei, se obișnuiește. S-a atașat deja de doamna, și-a făcut o prietenă bună cu care împarte pachețelul. Ea nefiind mâncăcioasă, mai nou e foarte preocupată: ‘Ce îmi pui mamica la pachet? Dar punem și de aia, și de aia, dar să am dublă porție ca să pot să împart cu prietena mea'”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Ibacka, despre regulile de acasă

Pentru a menține un echilibru în familie, actrița a stabilit câteva reguli clare pentru micuții ei.

„Desigur că ei la 4 și 7 ani nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care, cred că dau și o adicție crescută. Fiind așa foarte «catchy», dar nu pot să spun că nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta, cred că fiecare dintre noi o facem. Ai mei au conturile lor pe platformele pe care noi plătim abonament și nu se uită la liber pe internet să găsească ei orice”, a explicat Andreea Ibacka pentru Click.

Pe lângă limitele impuse în fața ecranelor, Andreea Ibacka a învățat să fie mai relaxată în privința ordinii și curățeniei din casă.

„În ultima vreme am învățat și eu să mă relaxez mai mult în ceea ce privește, ordinea, curățenia și așa mai departe pentru că mi-am dat seama că nu se poate. Decât peste niște ani, probabil, să ai o casă ca pe Instagram. Că 5 minute mai târziu e totul înapoi. Am început să-i implicăm și pe ei mult mai mult în activitățile casnice. Poate că așa vom controla și limita mai mult haosul pe care ei îl produc pentru că știu că există consecințe și tot ei vor strânge”, a adăugat vedeta.

