Sezonul 10 Chefi la cuțite, premieră maraton cu 4 ediții consecutive

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până la premiera sezonului aniversar Chefi la cuțite… și mai ascuțite! Cel mai îndrăgit show culinar din România revine la Antena 1 cu o premieră maraton, în 4 ediții consecutive: duminică, 4 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 5, 6 și 7 septembrie, de la ora 20:30.

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu și-au ascuțit cuțitele pentru cea mai intensă competiție într-un nou platou de filmare spectaculos, creat pentru a marca cei 10 ani de prietenie și rivalitate care-i leagă. De la zona în care jurizează Chefii, bancurile de lucru ale concurenților și camera susținătorilor la spațiul în care se dau luptele pentru amuletă și camera Chefilor, telespectatorii vor descoperi „noua casă” Chefi la cuțite, cu decoruri ce dau grandoarea și strălucirea potrivite pentru un sezon special.

Un alt ingredient aparte al competiției aniversare este faptul că show-ul are pentru prima data două prezentatoare: Irina Fodor prezintă primele ediții Chefi la cuțite, rol pe care l-a preluat atunci când Gina Pistol a fost diagnosticată cu Covid-19. Iar Gina Pistol revine în următoarele ediții, fiindu-le alături Chefilor și concurenților până în finală.

„Mă pregătisem pentru începutul noului sezon Chefi la cuțite, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid și astfel nu am putut să particip la filmări. De aceea Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoșit, am revenit pe platouri. Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în același timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar”, a declarat Gina Pistol.