Selena Gomez și Zayn Malik, noul cuplu de la Hollywood? Ce părere are Gigi Hadid

Selena Gomez și Zayn Malik formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Sau cel puțin asta susține Klarissa Garcia într-un videoclip ce a devenit viral pe TikTok. Garcia povestește că una dintre prietenele sale, care lucrează la un restaurant din Manhattan, New York, i-a văzut pe cei doi artiști luând cina împreună joi seară. Ba mai mult decât atât, aceasta a afirmat și că Selena și Zayn erau extrem de afectuoși unul cu celălalt și că nu s-au ferit să se sărute în public.

„Nimeni nu i-a observat, cu excepția hostessei. A fost destul de public, dar… nimănui nu-i pasă cu adevărat de oamenii celebri din New York”, a declarat Garcia pentru Page Six.

Aceasta a adăugat și că Malik și Gomez ar fi petrecut aproximativ două ore la restaurantul din Manhattan.

De asemenea, videoclipul postat de Garcia pe TikTok cuprinde și o captură de ecran a conversației pe care a avut-o cu prietena sa, angajata restaurantului, care îi povestește că i-a condus la masă pe cei doi.

Zayn Malik s-a despărțit în octombrie 2021 de Gigi Hadid. Presa a speculat că despărțirea dintre supermodelul acum în vârstă de 27 de ani și cântărețul de 30 de ani a survenit în urma unui incident agresiv provocat de Zayn Malik, a cărui victimă a fost Yolanda Hadid, mama lui Gigi și a Bellei Hadid. Malik a negat ulterior că ar fi agresat-o pe aceasta, însă nu a constestat plângerile de hărțuire din același dosar. Cântărețul a fost obligat de tribunal să participe la programe care adresează gestionarea furiei și violența în familie. Cei doi au împreună o fetiță de doi ani, pe nume Khai.

Potrivit unei surse apropiate, „Gigi nu are nicio problemă cu faptul că Zayn se întâlnește cu Selena Gomez. Atât timp cât el este fericit și stabil și continuă să fie un bun părinte pentru Khai, ea este de acord cu oricine ar ieși cu el”, a mai adăugat sursa pentru Us Weekly.