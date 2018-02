Selena Gomez și Justin Bieber, întâlnire romantică de Valentine’s Day

În ultimul timp Selena Gomez și Justin Bieber nu au mai fost văzuți foarte des împreună, iar acest lucru a dus la lansarea unor zvonuri potrivit cărora celor doi s-ar fi despărțit.

Din fericire însă, cei doi formează în continuare un cuplu, dovadă fiind imaginile surprinse de paparazzi în timpul întâlnirii romantice. Pentru a fi alături de Justin Bieber de Valentine’s Day, Selena Gomez s-a întors din New York, unde a participat la Săptămâna Modei.

Selena Gomez și Justin Bieber au fost surprinși înainte de cină și de fani la biserică, unde cei doi au participat la o slujbă.

