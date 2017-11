Avem o veste buna pentru fanii Jelena. Se pare ca Selena Gomez si Justin Bieber formeaza din nou un cuplu, acestia fiind vazuti impreuna saptamana aceasta.

Daca nu stiai deja, Selena Gomez si The Weeknd s-au despartit. Potrivit TMZ, The Weeknd a fost cel care si-a dorit despartirea, motivul fiind lipsa timpului pentru o relatie. Acestia au petrecut putin timp impreuna in ultimul timp. In timp ce artistul era in turneu, Selena se afla in New York pentru a filma, aceasta primind un rol in noua productie a lui Woody Allen. Cei doi au ramas prieteni, aceeasi sursa declarand ca inca isi trimit mesaje. Dovada ca cei doi au ramas intr-o relatie buna? Faptul ca Selena Gomez poarta jacheta acestuia.

Informatiile aparute in TMZ confirma faptul ca Justin Bieber nu a fost un factor important in decizia celor doi, insa avand in vedere imaginile aparute duminica si miercuri, 1 noiembrie, acesta este cu siguranta fericit sa petreaca mai mult timp cu fosta lui iubita. „Justin este fericit ca Selena este din nou singura. El spera ca ii poate recastiga increderea pentru a se putea impaca”, a declarat o sursa apropiata pentru People. „Se pare ca relatia lor este foarte diferita acum. Justin este o persoana mult mai buna. Ar fi un iubit mai bun”, a adaugat aceeasi sursa.

In plus, avand in vedere ca au petrecut o zi intreaga impreuna, putem spune ca exista sanse mari ca Selena Gomez si Justin Bieber sa formeze din nou un cuplu. Cei doi s-au plimbat pe bicicleta si chiar au fost surprinsi imbratisandu-se.

Foto: Arhiva Revistei ELLE