Selena Gomez si The Weeknd s-au despartit dupa o relatie de aproximativ un an.

Stirea despartirii a fost confirmata de E!News, precizand ca a fost o decizie comuna a celor doi, o decizie pe care ei o amanau de mai mult timp. „Discutau despre soarta relatiei lor inca din vara„, a dezvaluit o sursa.

„A fost dificil pentru ei sa realizeze ca aceasta era decizia spre care se indrepta relatia lor si era o decizie previzibila de mai mult timp”, a declarat sursa. „Au fost mereu deschisi si sinceri despre relatia lor. Distanta dintre ei si-a spus cuvantul”.

„Tin legatura in continuare si vor ramane prieteni”, a mai adaugat sursa. „Sunt maturi si trateaza situatia cu maturitate”.

Vestea despartirii nu este chiar surprinzatoare daca tinem cont de faptul ca Selena Gomez a fost surprinsa in ultima vreme impreuna cu fostul ei iubit, Justin Bieber.

Selena Gomez si The Weeknd au fost surprinsi pentru prima data impreuna de paparazi in timp ce paraseau un cunoscut restaurant din Santa Monica, in luna ianuarie a acestui an.

Selena Gomez si The Weeknd nu s-au ferit niciodata de ochii publicului si nu au ascuns faptul ca sunt impreuna. Cei doi au fost fotografiati de multe ori impreuna, ba chiar au postat ei insisi poze de cuplu pe retelele de socializare ori si-au dat tag in imagini, pe Instagram.

Intr-un interviu acordat in iunie lui Ryan Seacrest, Selena Gomez a dezvaluit de ce a decis sa faca publica relatia cu The Weeknd. „Ar fi fost foarte greu daca as fi vrut sa petrec atat de mult timp ascunzand lucruri. Este prea multa presiune si cred ca toata lumea trece peste tot intr-un final. Imi doresc doar sa fiu fericita. Daca asta este cine sunt eu, atunci nu ma intereseaza mai mult.”

Selena, in varsta de 25 de ani, si The Weeknd, de 27 de ani se cunosteau de cativa ani atunci cand au inceput sa aiba o relatie, cei doi fiind invitati sa sustina recitaluri in show-ul Victoria’s Secret din 2015.

Citeste si:

Motivul pentru care Pink a stat un an intreg fara sex

Foto: Arhiva Revistei ELLE