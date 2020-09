Selena Gomez mărturisește că foștii săi iubiți o consideră nebună

Într-un interviu recent, acordat make-up artistului și vlogger-ului de frumusețe, Nikkie Tutorials, Selena Gomez a vorbit despre viața sa amoroasă. Tânăra cântăreață a afirmat că „este greu să găsești un bărbat în carantină', însă a ținut să precizeze că această afirmație „nu este o invitație' la adresa bărbaților.

După mai multe relații cu bărbați celebri, printre care Justin Bieber, Orlando Bloom sau The Weeknd, Selena este acum singură, și nu pare să își dorească să intre într-o relație prea curând, după cum chiar ea mărturisește.

„E amuzant fiindcă lansez piese în care afirm că mi-aș dori un iubit… dar de fapt nu vorbesc serios. Bărbații presupun multă muncă'.

Referitor la relațiile pe care le-a avut în trecut, aceasta a mărturisit că „toți foștii mei iubiți cred că sunt nebună. Dar nu îmi pasă'.

Într-un interviu acordat la inceputul lunii ianuarie, Selena Gomez i-a spus lui Lulu Garcia-Navarro că piesa „Lose You to Love Me' a fost modul prin care și-a luat rămas-bun de la relația cu Justin Bieber, vorbind totodată și despre abuzul emoțional prin care a trecut.

„Sunt foarte mândră de ea (melodie, n.red.). Are o semnificație diferită pentru mine acum față de momentul în care am scris-o. Am simțit că nu am avut parte de o încheiere respectuoasă și am acceptat asta, însă acum știu că aveam nevoie de un mod prin care să spun câteva lucruri pe care mi-aș fi dorit să le zic. Nu este o melodie de ură; este o melodie care spune – Am avut ceva frumos și nu aș nega niciodată asta', a declarat Selena Gomez.

„A fost foarte dificil și mă bucur că s-a încheiat. Și am simțit că a fost un mod bun prin care să spun, știi, s-a terminat și înțeleg asta, respect asta și acum încep un nou capitol', a concluzionat artista.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

