Justin Bieber recunoaște că a fost „iresponsabil” în relația cu Selena Gomez

Justin Bieber și Selena Gomez au avut o relație complicată, despărțirea definitivă având loc în 2018.

Selena Gomez a lansat în ianuarie un nou album, Rare, inspirat de relația tumultoasă. Artista a vorbit totodată despre modul în care noile melodii au ajutat-o să înțeleagă întreaga relație.

După declarațiile făcute de Selena, a venit rândul lui Justin Bieber să vorbească despre trecutul său. În cadrul unui interviu pentru Apple Music, el a vorbit despre relația pe care a avut-o înainte de a se căsători cu Hailey Baldwin. Probabil știi deja că acesta a cerut-o în căsătorie pe actuala soție la doar câteva luni despre despărțirea de Selena, așadar fanii sunt convinși că despre ea a vorbit artistul.

„Cred că am fost rănit din relația trecută… în relația anterioară, am fost nebun, am fost iresponsabil. (Cu Hailey) mi-am luat timpul necesar să mă refac și să mă concentrez asupra mea și să încerc să iau deciziile corecte. Și da, am devenit mai bun”, a declarat Justin Bieber.

În interviul acordat în ianuarie, Selena Gomez i-a spus lui Lulu Garcia-Navarro că piesa „Lose You to Love Me” a fost un mod prin care și-a luat rămas-bun de la relația cu Bieber, vorbind totodată și despre abuzul emoțional prin care a trecut.

„Sunt foarte mândră de ea (melodie). Are o semnificație diferită pentru mine acum față de momentul în care am scris-o. Am simțit că nu am avut parte de o încheiere respectuoasă și am acceptat asta, însă acum știu că aveam nevoie de un mod prin care să spun câteva lucruri pe care mi-aș fi dorit să le zic. Nu este o melodie de ură; este o melodie care spune – Am avut ceva frumos și nu aș nega niciodată asta”, a declarat Selena

„A fost foarte dificil și mă bucur că s-a încheiat. Și am simțit că a fost un mod bun prin care să spun, știi, s-a terminat și înțeleg asta, respect asta și acum încep un nou capitol”, a continuat artista.

