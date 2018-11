Scenariul filmului „Sex and the City 3” dezvăluie ce personaj îndrăgit de fani ar fi trebuit să moară

„Sex and the City 3” nu a fost niciodată filmat, însă James Andrew Miller a vorbit despre câteva lucruri interesante din scenariu în cadrul podcast-ului său, Origins.

Acesta a spus că a vorbit cu vedetele care apar în cunoscuta franciză, inclusiv cu Sarah Jessica Parker, actrița care joacă rolul faimoasei Carrie Bradshaw. El a dezvăluit că după discuția avută cu actorii, a aflat că unul dintre personajele îndrăgite de fani ar fi murit în cel de-al treilea film.

În cadrul interviului, Miller a dezvăluit că Mr. Big, personajul interpretat de Chris Noth, moare în urma unui infarct. Moartea acestuia și concentrarea acțiunii asupra lui Carrie Bradshaw au fost motive importante pentru care actrița Kim Cattrall a refuzat să mai continue să joace în acest film.

„Oamenii apropiați lui Kim consideră că scenariul nu avea prea multe de oferit personajului Samanthei”, a zis acesta. „Aceștia explică că având în vedere decesul lui Mr. Big, relativ devreme în film, totul se transformî într-o peliculă despre Carrie și felul în care aceasta își revine și nu este un film despre relația dintre patru femei.”

Se pare că nici Chris Noth nu a fost un fan al acestei idei, spundându-i lui Miller: „Detest lucrurile astea și asta deoarece probabil sunt puțin cinic. Adică, tot ce s-a întâmplat la finalul filmului în dulapul pentru pantofi, am detestat asta”, a spus Noth despre scena finală din primul film SATC. „Am urât acest lucru la finalul filmului după ce ea m-a dezamăgit și eu spun, ‘Ei bine, e timpul să îți iau un inel cu un diamant mai mare’. Am detestat asta.”

„Pur și simplu nu-mi plac lucrurile astea și am considerat că este foarte sentimental și prea romantic, fără pic de realism”, a continuat el, spunând totodată că și-ar fi dorit să se reunească cu toți actorii, deoarece este un membru al echipei.

Prea romantic sau nu, filmul „Sex and the City 3” nu va fi filmat, conflicte pe baza acestuia iscându-se încă de la începutul anului între Sarah Jessica Parker și Kim Cattrall, când actrița care a interpretat rolul Samanthei a precizat că ele nu au fost niciodată prietene, ci doar colege. „Nu am fost niciodată prietene. Am fost colege și în unele feluri este un loc sănătos în care să te afli pentru că atunci ai o linie clară între viața profesională și relații”, a spus Kim în emisiunea lui Piers Morgan – Life Stories.

Foto: PR

