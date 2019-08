Salma Hayek pozează nemachiată și ne spune care este secretul unor fotografii reușite

Salma Hayek este întruchiparea încrederii de sine, acest lucru fiind evidențiat și prin postarea mai multor selfie-uri în care o vedem complet nemachiată, din diferite unghiuri. Actrița în vârstă de 52 de ani a încercat să le arate fanilor ei cum lumina poate afecta modul în care o persoană arată în poze, și a recunoscut că este un aspect pe care ar trebui să-l luăm serios în considerare. „Iubesc să mă joc cu lumina. Dacă ajungi să o cunoști te poate face să arăți mai tânără și mai misterioasă, sexy sau dulce, dar ai grijă pentru că, în aceeași măsură, te poate arăta bătrână și urâtă”, a scris Salma alături de fotografii.

Salma Hayek ne-a obișnuit cu astfel de imagini, în care își îmbrățișează corpul și vârsta. În luna februarie a anului trecut, Salma a postat o fotografie pe contul personal de Instagram, în care îi putem observa buclele brunete, dar și firele albe de păr. „Mândră de părul meu alb', a scris Salma alături de selfie. „Unul dintre motivele pentru care nu mă vopsesc este acela că nu am răbdare să aștept în tot acest proces', le-a spus Salma celor de la The New York Times în 2017. „Nu vreau să petrec ce mi-a mai rămas din tinerețe pretinzând că sunt mai tânără și să nu-mi trăiesc viața.'

Deși mai multe persoane ar putea crede că Salma este doar norocoasă pentru frumusețea naturală și corpul impresionant, actrița lucrează din greu pentru a-și menține stilul de viață sănătos. O sursă apropiată ei le-a spus celor de la Hollywood Life în ce constă regimul special pe care-l urmează: „Mănâncă bine și face exerciții. Dieta Salmei constă în proteine slabe, multe fructe și legume, dar și alte alimente organice. Face exerciții fizice în mod regulat, are grijă de ea și se odihnește. Bea multă apă și se ferește de soare. Rutina ei este simplă, dar urmărește cu strictețe să o respecte. Încearcă să apeleze regulat la tratamente pentru față, nu merge la culcare fără să se demachieze și nu consumă zahăr.”

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro