SAG Awards 2023: Cele mai spectaculoase ținute purtate de vedete (GALERIE FOTO II)

Premiile SAG (Screen Actors Guild Awards) 2023 și-au desemnat duminică, 26 februarie, căștigătorii. Descoperă care sunt vedetele care au pășit pe covorul roșu la SAG Awards 2023 și ce ținute au purtat acestea.

Screen Actors Guild Awards sunt acordate de către breasla actorilor celor mai buni dintre membrii săi. Trofeul decernat este un bărbat gol, care ține în mână măștile comediei și tragediei.

Vedetele au impresionat cu ținutele alese pentru acest eveniment. Te vei convinge de acest lucru răsfoind galeria de mai sus.

Printre câștigătorii SAG Awards 2023 se numără Sam Elliott pentru rolul din „1883”, Jessica Chastain pentru interpretarea din „George & Tammy”, Jason Bateman pentru „Ozark”, Jennifer Coolidge pentru rolul din serialul „The White Lotus”, iar Jeremy Allen White pentru cel din serialul „The Bear”. Au mai fost premiate filmul „Everything Everywhere All at Once” și serialele „The White Lotus” și „Abbott Elementary”.

Foto: Profimedia

