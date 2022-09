Regina Elisabeta a II-a se află sub supraveghere medicală. Care este starea ei de sănătate

Starea de sănătate a Rreginei Elisabeta a II-a provoacă „îngrijorare” pentru medicii ei, a anunțat Palatul Buckingham într-un comunicat joi dimineață. Familia regală a fost informată că aceasta se află „sub supraveghere medicală”, spune o sursă de la palat.

Palatul Buckingham a transmis că Regina Elisabeta a II-a se află în prezent sub supravegherea medicilor săi, motivul nefiind dezvăluit. Cu toate acestea, surse regale au declarat că Majestatea Sa a rămas la Balmoral. De asemenea, familia reginei a fost anunțată cu privire la starea de sănătate a acesteia.

Vestea vine după ce miercuri s-a anunțat că Regina Elisabeta a II-a nu va fi prezentă la o reuniune programată a Consiliului Privat pentru a se putea odihni.

Marți Regina Elisabeta a II-a i-a urat bun venit lui Liz Truss, care a fost aleasă ca lideră a Partidului Conservator din Marea Britanie, la reședința sa din Highlands și și-a luat rămas bun oficial de la premierul demisionar Boris Johnson. Într-o declarație de joi, Truss a spus:

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.